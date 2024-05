Legnago Salus-Lumezzane: i convocati di Donati

Alle ore 20.30 prenderanno il via i play off del campionato di Serie C con il Legnago Salus che sarà opposto in casa al Lumezzane, che ha conquistato il nono posto finale. Mister Donati per questo primo turno ha convocato 27 calciatori.

Ecco l'elenco completo.



Portieri: Businarolo, Fortin, Tosi



Difensori: Boci, Hadaji, Martic, Mazzali, Motoc, Muteba, Noce, Pelagatti, Ruggeri, Sbampato, Travaglini, Zanandrea



Centrocampisti: Baradji, Casarotti, Diaby, Franzolini, Van Ransbeeck, Viero



Attaccanti: Balbo, Buric, Mbakogu, Rocco, Sambou, Svidercoschi.