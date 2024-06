Legnago Salus: il nuovo mister è Gastaldello

Il prossimo allenatore del Legnago Salus è Daniele Gastaldello, che prende il posto di Massimo Donati. Classe ’83, ha un passato importante come giocatore professionista. Nel gennaio 2004 gioca a Crotone, in Serie C1, conquistando la promozione in Serie B e vestendo la maglia degli “Squali” anche l’anno seguente. Nel 2005 la Serie A con il Siena, dove rimane per due annii. Subito dopo le sette stagioni e mezza alla Sampdoria, dove diventa anche capitano.

Nel febbraio 2015 scende in B, al Bologna, dove vince subito il campionato e rimane per altre due annate. Chiude la carriera nel Brescia, dove rimane tre stagioni, le ultime due con la fascia al braccio e dove conquista la promozione in A nella penultima e gioca quindi la sua ultima stagione nella massima serie, prima di appendere le scarpe al chiodo, nel 2020.

Da allenatore entra a far parte dello staff tecnico prima del Brescia e poi della Nazionale U-21, agli ordini del CT Paolo Nicolato. Subito dopo torna a Brescia, sempre in Serie B, come vice di Pep Clotet. Nel febbraio 2023 gli viene affidata la guida della Prima Squadra, dove rimane fino al novembre 2023.