Legnago Salus: Ghinassi è il nuovo direttore sportivo

Serie C

Serie C Girone A

Il Legnago Salus ha raggiunto un accordo con il sig. Filippo Ghinassi, che dal 1° luglio assumerà la carica di direttore sportivo del club. Ghinassi si è messo in luce nell’Imolese, portata dalla Serie D alle semifinali nazionali di Lega Pro nel quinquennio 2015-2020. Successivamente ha ricoperto il medesimo incarico di direttore sportivo alla Juve Stabia e, nell’ultima stagione, al Monterosi.

Le dichiarazioni del presidente Davide Venturato: “Siamo felici di questo accordo, perché Ghinassi è stata fin da subito la nostra prima scelta, rappresentando ottimamente il profilo che avevamo tratteggiato insieme agli altri soci. Il nostro nuovo direttore sarà operativo per mettere a disposizione di mister Gastaldello una squadra già in buona parte completa per il raduno di metà luglio”.