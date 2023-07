Il Legnago riparte: tra ritiro e amichevoli, fissato il programma della pre-season biancazzurra

È ufficialmente partita la nuova stagione del Legnago.

Nella giornata di ieri, venerdì 14 luglio, la Prima squadra biancazzurra si è infatti ritrovata allo stadio "Mario Sandrini" agli ordini del riconfermato mister Massimo Donati. Dopo alcuni giorni di allenamenti di rodaggio, anche quest'anno la compagine veronese si trasferirà a Montagnaga di Pinè per svolgere parte della preparazione estiva.

Staff e giocatori partiranno domenica 23 luglio alla volta della località trentina, ospite come sempre dell'hotel Belvedere, mentre le sedude si terranno presso gli impianti sportivi di Pergine Valsugana. Il gruppo rimarrà in ritiro fino a domenica 30 luglio e, durante la sua permanenza, disputerà due incontri amichevoli di assoluto interesse. Il primo impegno, infatti, sarà contro il Göztepe Spor Kulübü, formazione della massima serie turca. Appuntamento fissato a mercoledì 26 luglio, ore 17, al centro sportivo di Ronzone. Il secondo, invece, rappresenterà la conclusione della prima fase della pre-season, poiché domenica 30 luglio, dopo aver lasciato Montagnaga di Pinè, la squadra si sposterà direttamente a Pinzolo per affrontare il Palermo, militante in Serie B, con fischio d'inizio alle 16.30. Oltre alle sfide in terra trentina, al momento sono in programma altri tre test-match, due in trasferta e una tra le mura amiche del "Mario Sandrini".

Di seguito il calendario completo (con possibilità di variazioni):