Legnago, ecco il primo regalo di Natale: ufficiale l'arrivo di Gatto

Prima sorpresa sotto l'albero per il Legnago, che ha ufficializzato l'arrivo di Alessandro Gatto dal Casarano Calcio.

Tarantino classe '94, Gatto è un attaccante che può ricoprire diversi ruoli sul fronte offensivo. La sua carriera ha preso il via nel Settore Giovanile del Lecce quindi, dopo una prima esperienza tra i "grandi" al Martina Franca in Serie C2, eccolo approdare alla Primavera del Taranto (ma giocando anche in Prima Squadra in Serie D), e poi a quella dell'Hellas Verona. Da una squadra gialloblù ad un'altra con il passaggio al Modena, in Serie B, e poi eccolo vestire le maglie di Pordenone (Serie C), Juve Stabia (Serie C) e Salernitana (Serie B). Quindi, il ritorno in C vestendo le maglie di Monopoli, Südtirol, Arzachena, Bisceglie, Catania e Cavese. La scorsa stagione, infine, si è diviso tra Trapani e Casale in Serie D.

Il giocatore, che vanta 170 presenze tra i professionisti ed è già andato a segno al debutto nella vittoria con la Luparense, rappresenta il primo regalo di Natale per tutti i tifosi biancazzurri.