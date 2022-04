Legnago, in quattro salteranno per squalifica la decisiva sfida salvezza con la Juventus Under 23

Il Legnago si prepara a giocarsi il tutto per tutto nell'ultima e decisiva sfida salvezza di campionato, in programma domenica (24 aprile) contro la Juventus Under 23. La squadra di Colella dovrà vincere per forza per evitare la retrocessione diretta ed accaparrarsi un posto nei play-out, sperando però anche in risultati favorevoli dagli altri campi.

I biancazzurri, inoltre, dovranno fare anche i conti con quattro assenze pesanti. Innanzitutto, il Giudice Sportivo ha inflitto cinque giornate di squalifica a Thomas Alberti, espulso nella gara persa contro l'AlbinoLeffe «per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva al volto con il pugno chiuso, provocandogli fuoriuscita di sangue dalle labbra». Oltre a lui, sono stati poi fermati per un turno in seguito alla quinta ammonizione Francesco Antonelli, Juanito Gomez e Stefano Salvi.

Sempre rimanendo in Serie C, ma per quanto riguarda l'altra squadra veronese partecipante, in casa Virtus Verona è stato invece stoppato per una giornata il preparatore dei portieri Mattia Facci, al quale è stato anche imposto il pagamento di un'ammenda di 500 euro «per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro, in quanto protestava nei confronti di una sua decisione con gesti plateali di dissenso uscendo dall'area tecnica e pronunciando al suo indirizzo una frase irriguardosa».