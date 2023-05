Il Legnago festeggia il ritorno in Serie C: biglietti scontati per l'ultima gara allo stadio Sandrini

Grande festa per il Legnago, che torna in Serie C.

I biancazzurri, nonostante la sconfitta per 1 a 0 con la Luparense, hanno ugualmente conquistato la promozione dato che l'Union Clodiense non è andata oltre al pari a rete inviolate in casa contro il Caldiero, rimanendo a quattro lunghezze di distanza con una sola gara da disputare. Al fischio finale, appreso il risultato di Chioggia, dove l'epilogo è arrivato un po' dopo quello di San Martino di Lupari, si è scatenata una vera baldoria in campo.

È stata una stagione altalenante per la fomazione di Massimo Donati, che ha ottenuto 17 vittorie, 8 sconfitte e 8 pareggi. La paura è arrivata negli ultimi due mesi, dove la squadra ha avuto un calo e non riusciva più vincere, ma la vittoria nello scontro diretto sul campo dell'Este, ha cambiato tutto. Molto prezioso il contributo del capitano Daniele Rocco, autore di 14 reti, ma anche di Moussa Baradji (7 gol), Boubacarr Sambou (7) e Alessandro Gatto (5). Determinante tra i pali la presenza del classe 2001 Davide Di Stasio. Menzione di merito poi anche proprio al mister, Donati, che ha saputo reggere bene nonostante i momenti difficili.

Dopo due giorni di riposo e la certezza del primo posto in campionato, ieri - mercoledì 3 maggio - si è svolto l'allenamento di ripresa del Legnago. Nella gara di domenica al Sandrini (inizio alle 15) con il Levico torneranno a disposizione gli squalificati Baradji e Ruggeri. Nel frattempo continua la prevendita in sede e sul circuito Vivaticket, con prezzi scontati per l'occasione: al Sandrini è previsto il pienone con cinque euro per un biglietto in tribuna coperta, due per quella scoperta. Ingresso gratuito per i tesserati delle squadre giovanili. Per i biancazzurri sono in programma sedute anche oggi e domani, prima della rifinitura di sabato.