Legnago, la promo per i biglietti "Sempr3ConNoi" fa il bis

Serie C

Non è iniziato nel migliore dei modi il febbraio del Legnago, sconfitto da Südtirol e Lecco.

Un dispiacere davvero sentito per l'ambiente biancazzurro, considerando anche il ciclo importante di partite consecutive tra le mura amiche dello stadio comunale "Sandrini". Proprio per questo, il Club del presidente Venturato ha fatto un appello, chiamando a raccolta tifosi, simpatizzanti, sportivi, amici e familiari a supporto della squadra. La società ha deciso di bissare l'iniziativa "Sempr3ConNoi", creando un nuovo "mini-abbonamento" che permetterà (a chi vorrà) di acquistare i tagliandi d'ingresso per le prossime tre partite casalinghe al prezzo di due.

La promozione è valida per le seguenti partite:

Legnago – Piacenza 05/02 ore 14:30

Legnago – Giana Erminio 13/02 ore 14:30

Legnago – FeralpiSalò 20/02 ore 14:30

La validità della promozione termina sabato 5 febbraio, dopodiché non sarà più valida. Al momento, i "mini-abbonamenti" sono acquistabili nei punti vendita autorizzati VivaTicket, sul sito Internet della stessa piattaforma e presso il "Legnago Point" dello stadio.