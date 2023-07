Il Legnago ufficializza i primi innesti: per la porta preso Fortin, in attacco ecco Svidercoschi

Primi movimenti estivi di mercato per il Legnago, carico per ripartire nel professionismo dopo la vittoria del campionato di Serie D.

Il primo acquisto ufficiale risponde al nome di Mattia Fortin, preso dal Padova a titolo temporaneo per la stagione 2023/24. Portiere classe 2003, il ragazzo nativo di Noale, in provincia di Venezia, è cresciuto nel Settore giovanile biancoscudato, e nell'ultima annata ha difeso i pali della formazione patavina Under-19, impegnata nel campionato “Primavera-2”, mettendo insieme oltre 2500 minuti. Mattia è figlio d'arte, dato che il padre è Marco Fortin, ex estremo difensore, noto soprattutto per gli anni a Siena e per la particolare scelta del numero di maglia. Infatti, giocando con il suo cognome e la lingua inglese, scendeva in campo con il 14, che in inglese è fourteen, molto assonante con, appunto, Fortin.

Subito dopo di lui, la società biancazzurra ha comunicato di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Sebastiano Svidercoschi. Classe '99, l'attaccante è nato a Roma e si è formato nel Settore giovanile della Lazio, prima di approdare nel 2016 alla Lupa Roma, in Serie C. La stagione successiva, con la stessa compagine, si mette in luce nel torneo di Serie D, concludendo l'annata in doppia cifra a livello di reti. Uno score che gli vale il ritorno tra i professionisti, dove veste le maglie di Viterbese e Rieti. Quindi, il ritorno in D, con Montespaccato, Team Nuova Florida, Real Monterotondo Scalo e Dolomiti Bellunesi. Con quest'ultima società ha messo insieme 12 gol in 31 presenze in campionato e tre centri in altrettante apparizioni in Coppa Italia dilettanti.

Oltre a questi due nuovi innesti, il Club del presidente Davide Venturato ha inoltre annunciato la conferma, nella rosa della propria Prima Squadra, di Enrico Casarotti. Cresciuto nel Settore giovanile, Casarotti è stato uno dei protagonisti della cavalcata conclusasi con la vittoria del girone C del campionato di Serie D.