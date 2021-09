Legnago Salus, presentati i due nuovi acquisti Stefano Salvi e Nicola Ciccone

Presentata alla stampa la coppia di innesti della squadra di mister Colella, impegnata nel campionato di Serie C. Il prossimo appuntamento per i biancocelesti è fissato per sabato 11 settembre nella sfida casalinga contro il Padova

Il centrocampista Stefano Salvi e l'attaccante Nicola Ciccone, i due nuovi acquisti del Legnago Salus, sono stati presentati alla stampa nella tarda mattinata di mercoledì 8 settembre.

Di seguito le loro dichiarazioni, riportate sul sito ufficiale del Club:

«Legnago è una realtà un po’ diversa rispetto alle ultime in cui sono stato, con meno pressione, ma conoscevo già il mister e sapevo che, indipendentemente dalla piazza, lui tiene tutti sull’attenti e si punterà a fare un campionato buono» esordisce Salvi. «Colella è stato fondamentale nella mia scelta; io volevo vivere una situazione che, dopo Foggia, mi permettesse di rimettermi in gioco in una realtà diversa. Ho sempre giocato dove c’era pressione, per fortuna, perché sono anche un giocatore che le cercava, sono sincero, perché comunque giocare in certo tipi di situazioni ti appaga. Come invece c’è chi rende meglio senza pressione. Uno dei compiti da assolvere, oltre a quelli in campo, è di mantenere alta la pressione, che magari l’ambiente non ti dà, e allora questa pressione sana dobbiamo essere noi a impostarla».

«Di questo ambiente mi hanno parlato bene, mi hanno detto che per la mia crescita il mister avrebbe potuto aiutarmi tanto, e ho deciso di venire qua» spiega Ciccone. «Quando sei ragazzino magari i consigli li vedi come una rottura, ma adesso ti rendi conto dell’importanza, e provi a darne a tua volta. A me è capitato a Cremona e a Catanzaro, e mi dispiace. Dove ero prima, inizialmente pareva dovessi andare via. Poi non è successo subito, sono andato in ritiro, e a quel punto il nuovo mister avrebbe voluto tenermi. Ma ormai la mia decisione l’avevo presa, e alla fine sono arrivato qua».