Legnago ancora attivo sul mercato: altro poker di acquisti

Il Legnago prosegue la propria marcia di avvicinamento all'inizio di campionato, qualificandosi nel frattempo ai trentaduesimi di Coppa Italia Serie D.

Gli ultimi innesti della squadra biancazzurra rappresentano dei rinforzi ideali per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Uno di questi acquisti la società non ha nemmeno fatto in tempo ad annunciarlo, che si è presentato da solo nel miglior modo possibile, ossia con la doppietta rifilata al Lumezzane. Ci si sta riferendo a Boubacarr Sambou, attaccante gambiano classe 2000, arrivato dal Gladiator, squadra di Santa Maria Capua a Vetere. Precedentemente ha vestito le maglie di Casertana, Rimini, Fidelis Andria e Picerno, debuttando anche tra i professionisti, in Serie C.

Altri nuovi arrivi che sono già scesi in campo sono Simone Santi e Antonio Messina. Il primo è un centrocampista sammarinese del 2004, arrivato dalla San Marino Academy. Il secondo è un attaccante di 22 anni, originario di Aversa, che ha mosso i primi passi nell'Hermes Casagiove, società del casertano. Quindi, l'ingresso nel Settore Giovanile del Bisceglie, debuttando non ancora diciottenne in Prima Squadra, in Serie C. Dopo aver assaggiato il professionismo, scende tra i dilettanti vestendo le maglie di Roccella e Milano City, prima di fare ritorno nella sua città, giocando per il Real Agro. Nell'ultima annata, invece, eccolo nuovamente nella terza serie del calcio italiano, dividendosi tra Avellino e Fidelis Andria.

Non ha ancora esordito, invece, il terzino destro catanese Mario Noce, classe '99, ultimo in ordine di arrivo. Noce è cresciuto nelle giovanili del Catania, iniziando poi un percorso di trasferimenti in prestito che lo ha visto indossare le maglie di Chieri, Gozzano e, soprattutto, Cesena, sempre in Serie D. Fa quindi ritorno "alla base", e con la compagine etnea disputa un campionato e mezzo di Serie C, concludendo la seconda stagione al Potenza, nella medesima categoria. Che mantiene anche successivamente, quando passa all’Ancona-Matelica, dove è stato nell’ultima annata, collezionando 20 presenze e disputando i play-off.

Ultimo ma non ultimo, un ritorno-conferma: Daniele Gasparetto. L'esperto difensore trevigiano, con nel curriculum 300 presenze tra i professionisti, la maggior parte delle quali in Serie B, ha deciso di continuare la sua avventura in biancazzurro dopo l'esperienza dello scorso anno.