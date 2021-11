Legnago, partita nervosa persa col Seregno. I biancazzurri tuonano: «Questo non è calcio»

Surreale. Questo il termine che meglio può descrivere la sfida di Serie C disputata tra Legnago e Seregno, vinta dagli ospiti non senza polemiche e discussioni.

Nella ripresa, di fatto, tra cartellini estratti e tanto agonismo, si è giocato ben poco. Il Club biancazzurro, attraverso il proprio sito, ha rilasciato questo commento sul match:

«Difficile scrivere di una partita di calcio, quando si è assistito a tutt'altro. A uno spettacolo indegno, per essere precisi. Quello messo in campo – e fuori – da giocatori, tecnici e dirigenti del Seregno, peraltro noti per un reiterato comportamento che poco ha a che fare con lo sport. Urla, tuffi, sceneggiate, provocazioni, intimidazioni ai giudici di gara, perdite di tempo, offese al pubblico, panchina teleguidata dalla tribuna e chi più ne ha, più ne metta. Purtroppo, però, alla fine conta il risultato, e quello dice che il Seregno porta a casa i tre punti, vincendo 2-1 nonostante abbia finito la partita in 8 contro 11».

Succede tutto nel primo tempo: tra il 10' e il 12' minuto, il Legnago prende due gol in fotocopia, facendosi sorprendere su calcio piazzato prima da Cortesi e poi da Borghese. Con due reti di vantaggio e un avversario sotto shock, la squadra brianzola si fa poi valere sul piano fisico, anche se al 43′ Juanito Gomez accorcia le distanze per i padroni di casa. Parziale all'intervallo sull'1 a 2.

Nella seconda metà di gara si alza il livello dello scontro e, tra il 20′ e il 33′, il Seregno si ritrova in otto, con le espulsioni di D'Andrea per un colpo proibito e Gentile e Cocco per somma di ammonizioni. Contando sulla tripla superiorità numerica, mister Colella dà via a un assetto sempre più offensivo, con Sgarbi, Laurenti e Ciccone che provano a rendersi pericolosi. In pieno recupero il neo entrato Buric va vicinissimo al pari, senza trovarlo, con un diagonale nell'area piccola sul quale Fumagalli riesce a deviare in qualche modo.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

LEGNAGO SALUS - SEREGNO 1-2 (1-2)

Reti: 10′ pt Cortesi (S), 12′ pt Borghese (S), 43′ pt Juanito (LS)

Legnago Salus (4-3-2-1): Gasparini; Ricciardi, Gasparetto, Stefanelli (40′ st Salvi), Pitzalis (1′ st Ambrosini); Antonelli (34′ st Ciccone), Yabre, Laurenti (34′ st Olivieri); Giacobbe (21′ st Buric), Sgarbi; Juanito. A disp.: Corvi, Enzo, Rossi, Lazarevic, Ciccone, Milani, Zanetti. All. Giovanni Colella

Seregno (3-5-2): Fumagalli; Galeotafiore, Borghese, Anelli (3′ st Zoia); St Clair (44′ st R. Marino), Vitale, Gentile, D’Andrea, Invernizzi; Cocco, Cortesi (16′ st Gemigniani). A disp.: Lupu, Cernigoi, Aga, Solcia, Ronci, Alba, Finetti, Pani, F. Marino. All. Alberto Mariani.

Arbitro: sig. Monaldi (sez. di Macerata)

Ammoniti: Antonelli (LS), Vitale (LS), Cortesi (LS), Yabre (LS), Cocco (C), Laurenti (LS), Anelli (S), Gentile (S), Sgarbi (LS)

Espulsi: 20′ st D'Andrea (S) per fallo di reazione, 24′ st Gentile per somma di ammonizioni (S), 33′ st Cocco per somma di ammonizioni (S), Cau (all. in 2a Seregno), Oliva (prep. port. Seregno)