Legnago appeso ad un filo: il ko con l'AlbinoLeffe lo costringe a vincere con la Juve U23 (e sperare)

Non è bastata la spinta dei propri tifosi, chiamati a raccolta al 'Sandrini' dalla società per aiutare la squadra a tentare l'impresa.

Il Legnago cede il passo in casa contro l'AlbinoLeffe e, complice il pari della Giana Erminio contro la Triestina, non è più padrone del suo destino. Ora, per continuare a sperare nei play-out, i biancazzurri dovranno vincere per forza e attendere buone notizie dagli altri campi.

Quanto alla cronaca, l'AlbinoLeffe si porta in vantaggio a metà del primo tempo con Galeandro. La squadra di Colella reagisce subito: tempo tre minuti ed ecco la chance del pari grazie a un calcio di rigore conquistato da Buric. Sul dischetto va proprio l'attaccante croato, il cui tiro viene però bloccato da Pagno, e quindi il punteggio non cambia. Il penalty fallito è una mazzata per i padroni di casa, che al 34' subiscono anche la seconda rete ad opera di Gusu, su un pallone vagante sulla linea di porta. Assimilato il parziale di 0 a 2, la prima occasione della ripresa è quella che, di fatto, chiude la partita: è l'8', l'arbitro non nota un possibile fallo di mano e Manconi segna il tris ospite. Al minuto 30 secondo penalty assegnato ai locali: stavolta va Juanito Gomez e trasforma (per due volte, dato che la prima è stata fatta ripetere). Il Legnago accorcia, ma le ultime speranze si infrangono sulla traversa centrata da Antonelli (premiato di recente per le 100 presenze raggiunte a Sesto San Giovanni). Finisce così 3 a 1 per l'AlbinoLeffe, con i biancazzurri che si giocheranno tutto domenica (24 aprile) ad Alessandria contro la Juventus Under 23.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

LEGNAGO SALUS - ALBINOLEFFE 1-3 (0-2)

Reti: 23′ pt Galeandro (A), 34′ pt Gusu (A); 8′ st Manconi (A), 30′ st Juanito rig. (LS)

Legnago Salus (4-3-1-2): Corvi; Maggioni, Pellizzari, Bondioli, Ricciardi; Antonelli, Salvi (11′ st Yabre), Lollo (1′ st Paulinho); Giacobbe (1′ st Sgarbi); Contini (11′ st Juanito), Buric (1′ st Alberti). A disp.: Enzo, Rossini, Lazarevic, Stefanelli, Pitzalis, Zanetti, Gasparetto. All. Giovanni Colella

AlbinoLeffe (3-5-2): Pagno; Milesi, Marchetti, Riva; Gusu, Piccoli (35′ st F. Gelli), Nichetti (22′ st Genevier), Giorgione, Tomaselli (16′ st Poletti); Manconi, Galeandro (35′ st Ravasio). A disp.: Facchetti, Taramelli, J. Gelli, Ntube, Michelotti, Doumbia, Miculi, Martignago. All. Michele Marcolini

Arbitro: sig. Centi (sez. di Terni)

Ammoniti: Contini (LS), Salvi (LS), Gusu (A), Piccoli (A), Juanito (LS), Antonelli (LS)

Espulsi: Alberti (LS)