Legnago, nuovo innesto in attacco: dal Monza arriva il giovane Latorre

Rinforzo in attacco per il Legnago, che ha ufficializzato l'arrivo di Matteo Latorre.

L'attaccante, classe 2003, arriva dal Monza, squadra con cui ha fin qui disputato il campionato Primavera 2 riservato alle formazioni Under-19. Cresciuto nel Settore Giovanile dell'Inter, nel 2019 è approdato alla società brianzola (con cui ha firmato il suo primo contratto da professionista), con la quale nella scorsa stagione ha collezionato 21 presenze e 8 reti sempre nel campionato Primavera 2, contribuendo in maniera determinante alla qualificazione ai play-off della sua squadra.

L'approdo del giovane centravanti succede a quello del pariruolo Ismet Sinani, classe '99, nato a Belluno ma di origini kosovaro-albanesi, cresciuto nel Settore Giovanile del Milan per poi avviare la carriera con Juve Stabia e Sicula Leonzio, in Serie C, e Union San Giorgio in D. La bella stagione con la maglia del Levico Terme, condita da 14 centri in campionato in 29 presenze (più due reti in tre apparizioni nella Coppa Italia di categoria), gli è valsa il ritorno tra i professionisti alla Virtus Verona, società da cui proviene.