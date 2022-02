Legnago, impresa sfiorata: col Padova finisce 1-1

È stato un Legnago coraggioso quello sceso in campo allo stadio "Euganeo", di fronte ad un Padova attrezzato che è stato messo in difficoltà sul proprio campo.

Come riportato sul sito ufficiale del Club biancazzurro, la prima fase del match è di equilibrio, con entrambe le squadre a mettere subito in mostra qualche fiammata. Al quarto d'ora, la punizione di Paulinho viene deviata dalla barriera. Al 18' batti e ribatti nell'area dei veronesi, con Enzo chiamato a sbrogliare tutto. Pochi minuti dopo il tiro da fuori di Hraiech termina di poco alto sopra la traversa, mentre lo scatto di Bifulco viene smorzato dall'efficace anticipo di Enzo. La seconda metà della prima frazione di gioco volge a favore degli ospiti, che al 28' spaventano con il tentativo a giro di Giacobbe. Alla mezz'ora prodigioso salvataggio sulla linea di Sgarbi, su colpo di testa in area di Ajeti. Cinque minuti più tardi, il Legnago passa in vantaggio: Antonelli pesca perfettamente Contini sul filo del fuorigioco, freddo nel piazzato che vale lo 0 a 1 provvisorio. Al 40' Sgarbi sfiora il clamoroso raddoppio, mentre 120 secondi più tardi il Legnago reclama per un contatto dubbio in area, ma per l'arbitro è tutto ok. Si va quindi negli spogliatoi con i ragazzi di mister Serena avanti di un gol. Ad inizio ripresa, Chiricò rimette in pari le cose al 5′, quando con un missile da fuori area trafigge Enzo. Al 17′ conclusione debole e centrale di Sgarbi, mentre sul finale c'è spazio ad un paio di miracoli di Enzo, prima del triplice fischio che congela il punteggio sull'1 a 1.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

PADOVA - LEGNAGO 1-1 (0-1)

Reti: 35′ pt Contini (LS); 5′ st Chiricò (P)

Padova (4-3-3): Donnarumma; Kirwan (1′ st Busellato), Ajeti (21′ st Pelagatti), Monaco, Gasbarro (23′ pt Curcio); Germano, Hraiech (18′ st Della Latta), Dezi; Chiricò, Ceravolo, Bifulco (1′ st Jelenic).

A disp.: Vannucchi, Valentini, Pelagatti, Santini, Cissè, Terrani, Nicastro, Settembrini. All. Raffaele Longo

Legnago Salus (4-3-1-2): Enzo; Bruno, Gasparetto, Bondioli, Rossi; Antonelli (15′ st Lollo), Yabre, Paulinho; Giacobbe (24′ st Zanetti); Sgarbi (24′ st Alberti), Contini (30′ st Lazarevic).

A disp.: Corvi, Alberti, Ricciardi, Pellizzari, Stefanelli, Salvi, Juanito, Maggioni. All. Michele Serena

Arbitro: sig. Pascarella (sez. Nocera Inferiore)

Ammoniti: Kirwan (P), Giacobbe (LS)