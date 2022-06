Ufficiale: il Legnago riparte da mister Donati

Dopo la retrocessione in Serie D, e in attesa di conoscere eventuali sviluppi per un possibile ripescaggio in C, il Legnago intanto ha scelto il suo nuovo allenatore.

Come già preannunciato da qualche giorno, la società del presidente Davide Venturato ha deciso di puntare su Massimo Donati, ex calciatore dell'Hellas Verona, reduce dalle esperienze come tecnico della Sambenedettese e commentatore tecnico per DAZN.

Questo il comunicato ufficiale pubblicato dal Club biancazzurro, intenzionato a tornare nel professionismo il prima possibile:

«F.C. Legnago Salus ha il piacere di annunciare di aver affidato a mister Massimo Donati la guida tecnica della Prima Squadra per la stagione 2022-'23.

Friulano, classe '81, il nostro nuovo allenatore viene da una carriera importante come giocatore, che l'ha visto formarsi nel prestigioso Settore Giovanile dell'Atalanta, club con il quale ha poi debuttato da professionista. Successivamente, ha vestito le maglie di Milan, Parma, Torino, Sampdoria, Messina, Bari, Palermo ed Hellas Verona, oltre a collezionare una serie di esperienze in Scozia difendendo i colori del Celtic di Glasgow (con cui vince campionato e Coppa di Lega), dell'Hamilton Academical e del St. Mirren. Ha inoltre fatto tutta la trafile nelle selezioni giovanili della Nazionale, vestendo 26 volte la maglia azzurra dell'Under-21.

Appesi gli scarpini al chiodo nel 2018, ha subito intrapreso la carriera in panchina, lavorando nel Settore Giovanile dell'Hamilton Academical e poi come allenatore in seconda al Kilmarnock. Nell'estate del 2021 gli viene affidato il suo primo incarico da capoallenatore, per guidare la Sambenedettese in Serie C. L'esclusione della società, però, ne interrompe bruscamente l'avventura, che riparte poco dopo con la riammissione della Samb in Serie D.

Mister Donati ha inoltre lavorato come commentatore tecnico per la piattaforma digitale DAZN.

In questa sua nuova avventura sarà affiancato da quello che potremmo ormai definire lo staff "storico" biancazzurro, con Andrea Bellini in qualità di preparatore atletico e la collaborazione tecnica di Andrea Faccioli e Matteo Martini (portieri)».