Legnago beffato a Crema: la Pergolettese condanna i biancazzurri all'ultimo respiro

Sconfitta bruciante per il Legnago, superato allo scadere a Crema dalla Pergolettese.

I ragazzi allenati da mister Donati hanno dato vita a una prestazione di grande carattere e intensità, vedendo sfumare a qualche centimetro dal traguardo un prezioso pareggio ormai all'apparenza acquisito.

Dopo alcune occasioni non concretizzate, il risultato si sblocca al 43′, con Mazzarani che trasforma un calcio di rigore concesso per un tocco di mano di Muteba su cross di Capoferri. La prima frazione si chiude poi tra le proteste biancazzurre per un presunto fallo nel corso di una mischia in area. Nella ripresa il Legnago cerca subito il pareggio, che arriva dopo otto minuti grazie a un calcio di rigore - fischiato per un'irregolarità commessa in occasione di un corner ospite - realizzato da capitan Rocco. Al 17' la Pergolettese rimette la testa avanti grazie a una conclusione di Mazzarani deviata da Noce. I biancazzurri, però, non si abbattono: al 21' la botta di Rocco dalla distanza finisce sulla traversa, mentre al 26' sul cross rasoterra di Giani si avventa Tabue, che deposita il pallone alle spalle di Soncin ristabilendo la parità. Durante l'ultimo dei cinque minuti di recupero concessi, il direttore di gara vede un dubbio fallo di Noce in area. Sul dischetto si presenta nuovamente Mazzarani, che firma la tripletta personale condannando il Legnago a uno stop che lascia parecchio amaro in bocca.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

PERGOLETTESE - LEGNAGO SALUS 3-2 (1-0)

Reti: 43′ pt Mazzarani rig. (P); 8′ st Rocco rig. (LS), 17′ st Mazzarani (P), 26′ st Tabue (LS), 52′ st Mazzarani rig. (P)

Pergolettese (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Figoli, Caia (78′ Jaouhari), Artioli, Capoferri (87′ Lambrughi), Mazzarani; Guiu, Vilanova, Bariti (94′ Cerasani).

A disp.: Cattaneo, Lambrughi, Andreoli, Cerasani, Piu, Bignami, Bozzuto, Jaouhari, Caccavo. All. Matteo Abbate

Legnago Salus (3-4-1-2): Fortin; Motoc, Noce, Zanandrea (46′ Franzolini); Muteba (68′ Travaglini), Viero (46′ Tabue), Diaby, Mazzali; Van Ransbeeck; Giani (Casarotti), Svidercoschi (35′ Rocco).

A disp.: Businarolo, Tosi, Sbampato, Rocco, Travaglini, Sambou, Ruggeri, Casarotti, Franzolini, Tabue. All. Massimo Donati

Arbitro: sig. Gavini (sez. di Aprilia)

Ammoniti: Viero (LS), Zanandrea (LS), Donati (LS), Muteba (LS), Arini (P), Giani (LS), Jaouhari (P)

Espulsi: Noce (LS)