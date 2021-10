Legnago, prima gioia: il missile di Buric vale i tre punti contro la Giana Erminio

Trasferta vincente a Gorgonzola per il Legnago.

Un colpo fuori casa che vale i primi tre punti della stagione, utili per ridare un po' di fiducia e soffiare via quell'aria di crisi che si respirava negli ultimi tempi in casa biancazzurra.

Come riportato sul sito ufficiale del Club, è stato un Legnago Salus guerriero, caparbio, determinato e tenace, quello che si è imposto per 1 a 0 sul campo della Giana Erminio.

Mister Colella parte schierando un inedito 3-4-2-1, scegliendo di cambiare tanto a cominciare dal portiere, con il debutto di stagionale di Manuel Enzo, che ripaga con un paio di interventi provvidenziali.

Il Legnago trova il gol al 23': azione sulla destra, palla di Ricciardi a Buric, che da fuori area non perdona. Nella ripresa, comprensibilmente, i padroni di casa vanno forti a caccia del pareggio, ma così facendo si aprono ai contropiedi legnaghese.

Come al 57′, quando il Legnago si ritrova in una situazione di sei contro due, ma l'ultimo pallone di Ricciardi è troppo lungo per Lazarevic, pronto a materializzarsi in area a tu per tu col portiere avversario. I padroni i lombardi ritrovano coraggio e, a cavallo tra il 70' e il 71', sfiorano il pareggio. Prima, su conclusione ravvicinata, dalla respinta di Enzo si scatena un flipper che alla fine la retroguardia biancazzurra riesce a liberare. Dopodiché, su una bomba dalla distanza, l'estremo difensore ospite vola e devia in calcio d'angolo. All'89' il Legnago ha un'altra occasione per chiuderla, con Juanito Gomez che serve Ricciardi che si libera al tiro, terminato fuori di un nonnulla. Gli ultimi minuti sono una battaglia, che si conclude con il rosso per Acella prima del triplice fischio finale.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

GIANA ERMINIO - LEGNAGO 0-1 (0-1)

Reti: 23′ pt Buric (LS)

Giana Erminio (3-5-2): Zanellati; Pirola (1′ st Carminati), Bonalumi, Magli (39′ st N. Corti); Perico, Cazzola, Acella, Ferrari (24′ st A. Corti), Vono (19′ st Messaggi); D’Ausilio (1′ st Perna), Tremolada.

A disp.: Avogadri, Casagrande, Pinto, Piazza, Gulinelli, Magri, Caferri. All. Oscar Brevi

Legnago Salus (3-4-2-1): Enzo; Bondioli, Milani, Ambrosini; Ricciardi, Antonelli, Yabre, Pitzalis (15′ st Rossi); Sgarbi (27′ st Ciccone), Lazarevic (15′ st Contini, 44′ st Giacobbe); Buric (27′ st Juanito).

A disp.: Corvi, Gasparini, Laurenti, Salvi, Zanetti, Olivieri. All. Giovanni Colella

Arbitro: sig. Mastrodomenico (sez. di Matera)

Ammoniti: Pirola (GE), Pitzalis (LS), Yabre (LS), Cazzola (GE), Messaggi (GE), Acella (GE)

Espulsi: 49′ st Acella (GE) per somma di ammonizioni