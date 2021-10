Legnago, così fa male: beffa sul finale, la Pro Patria passa di misura

Finisce col ko del Legnago la sfida casalinga infrasettimanale con la Pro Patria.

Come riportato sul sito ufficiale del Club biancazzurro, è un 2 a 3 che fa male e lascia l'amaro in bocca, ma sul quale i ragazzi di Colella non devono stare troppo a rimuginare, dato che è in programma un altro importante impegno interno contro il Trento.

Pronti via, e gli ospiti sono subito in vantaggio: su una palla persa, Stanzani non sbaglia sul passaggio ricevuto al centro. Punteggio di 0 a 1 al secondo minuto di gioco. Al Legnago, però, bastano appena 180 secondi per pareggiare: ottimo pallone recuperato da Salvi sulla trequarti avversaria, filtrante a Buric che si infila in area, piazzando un diagonale preciso per l'1 a 1 provvisorio. Quinto gol in quattro partite per il croato. Padroni di casa di nuovo in fiducia e infatti, al 13′, ecco il vantaggio: azione insistita di Ciccone sulla destra, dialogo con Antonelli, palla a Yabre, che ripesca il destro vincente di Antonelli per il 2 a 1. Al 43' la doccia fredda: retroguardia che si fa sorprendere, il debuttante Gasparini para un primo tiro, ma sulla ribattuta Galli è il più lesto di tutti a segnare il 2 a 2 con cui si chiude il parziale. La ripresa è piuttosto sbiadita, entrambe le squadre tentano qualche sortita, ma senza particolari sussulti. Poi, al 39', arriva la beffa: il neo-entrato Stefanelli scivola, il diretto avversario si invola sulla fascia, palla in mezzo e Piu insacca. Quattro minuti più tardi, inoltre, lo stesso Stefanelli viene espulso per fallo da ultimo uomo su un contropiede avversario. Finisce 2 a 3 per la Pro Patria.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

LEGNAGO SALUS - PRO PATRIA 2-3 (2-2)

Reti: 2′ pt Stanzani (PP), 5′ pt Buric (LS), 13′ pt Antonelli (LS), 43′ pt Galli (PP); 39′ st Piu (PP)

Legnago Salus (3-4-2-1): Gasparini; Bondioli (25′ st Calamai), Milani (13′ st Stefanelli), Ambrosini; Antonelli, Salvi, Yabre, Pitzalis; Ciccone (25′ st Lazarevic), Sgarbi (9′ st Contini); Buric (13′ st Juanito). A disposizione: Corvi, Enzo, Rossi, Laurenti, Zanetti, Giacobbe, Oliveri. All. Giovanni Colella

Pro Patria (3-5-2): Caprile; Molinari, Boffelli, Saporetti; Colombo (17′ st Pierozzi), Brignoli (28′ Fietta), Bertoni, Galli, Vezzoni (38′ st Pizzul); Stanzani (28′ st Parker), Banfi (1′ st Piu). A disposizione: Mangano, Sportelli, Bergamo, Ghioldi, Giardino, Ferri. All. Luca Prina

Arbitro: sig. Arena (sez. Torre del Greco)

Ammoniti: Juanito (LS), Molinari (PP). Espulsi: 43′ st Stefanelli (LS) per fallo da ultimo uomo