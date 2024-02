Legnago-Atalanta U23: 1-1 al Sandrini sotto il diluvio

Finisce 1-1 la gara tra Legnago e Atalanta U23 dopo un match intenso, soprattutto nella ripresa e giocato sotto il diluvio. In cronaca. Al 4' subito vantaggio del Legnago: conclusione in area di Svidercoschi, respinge Vismara e sulla ribattuta Viero mette dentro il gol vantaggio. Primo sigillo in questa stagione per il centrocampista biancoazzurro. All'11' ospiti vicini al pareggio: tiro di Ceresoli respinto da Fortin, sulla ribattuta altra conclusione di Capone, ma ancora una volta è bravo l'estremo difensore del Legnago che blocca la palla. Al 15' altra azione dei padroni di casa: cross dalla sinistra per Rocco che ci prova di tacco, Vismara è attento e respinge. Pochi secondi dopo ci prova anche l'Atalanta, ma Fortin è attento e blocca a terra. Al 20' ammonito Motoc nel Legnago. Al 27' bella progressione di Boci per i padroni di casa, cross basso in area, velo di Rocco, ma si alza la bandierina dell'assistente di destra. Fuorigioco e punizione per gli ospiti. Al 30' ammonito Martic. Due minuti dopo l'Atalanata sfiora il pari: tiro a giro di Jimenez e palla che si stampa sul palo a Fortin battuto. Al 34' punizione dalla lunga distanza di Martic, para tranquillo Vismara. Ancora cinque minuti da giocare e sempre 1-0 per il Legnago sull'Atalanta U23. Sul Sandrini continua la serata di vento e pioggia. Al 42' conclusione di Capone tutto solo sul versante alto dell'area di rigore, dopo un grave errore della difesa del Legnago, palla fuori di centimetri. Al 44' calcio d'angolo per il Legnago senza esito, para con calma Vismara. Concessi due minuti di recupero. Al 46' ammonito Berto. Finisce il primo tempo con il vantaggio del Legnago 1-0, grazie alle rete realizzata in apertura di match da Viero

Inizia la ripresa e subito un cambio per il Legnago: fuori Motoc e dentro Baradji. Al 4' ammonito Van Ransbeeck. Cinque minuti dopo ammonito Bonfanti. In questo inizio ripresa sta succedendo poco. Al 12' corner per gli ospiti senza esito. Al 16' doppio cambio per l'Atalanta U23: fuori Bonfanti e Panda, dentro Bernasconi e Muhameti. Al 19' grande azione per il Legnago che con Svidercoschi manca per poco il tocco in rete. Passano sessanta secondi e doppio cambio per i padroni di casa: fuori Rocco e Sbampato, dentro Giani e Zanandrea. Quattro minuti dopo il Legnago in azione di rimessa può chiudere la gara, ma ancora una volta ottimo intervento di Vismara che neutralizza il tiro di Svidercoschi. Al 28' altro doppio per gli ospiti: fuori Diao e Capone, dentro Vlahovic e De Nipoti. Al 31' fuori Viero per Casarotti nel Legnago. Atalanta che prova a raggiungere il gol del pareggio e lo sfiora con un colpo di testa in mezzo all'area sugli sviluppi dell'ennesimo calcio d'angolo. Al 37' ammonito Baradji. Al 39' pareggio dell'Atalanta U23: cross sulla linea di fondo di Palestra e tocco dentro da parte di Vlahovic che trova il pari. Probabilmente tutto è iniziato dopo un fallo in mezzo al campo non fischiato dal direttore di gara a favore del Legnago. Primo gol per Vlahovic tra i professionisti.

Dopo il gol espulso il tecnico dell''Atalanta Modesto che litiga con la panchina biancoazzurra. Al 41' cambio nel Legnago: fuori Svidercoschi e dentro Buric. Pochi secondi dopo l'Atalanta sfiora il gol della possibile vittoria con Jimenez, ma il suo destro viene deviato in corner dalla difesa.

Cinque minuti di recupero. Al 47' Buric scalda i guantoni a Vismara con una gran botta da fuori. Sessanta secondi dopo ultima sostituzione per la Dea: Ghislandi per Jimenez. Al 49' ammonito Gyabuaa. Un minuto dopo occasione incredibile per il Legnago su punizione battuta da Baradji in due sfiorano il tocca in rete a due passi da Vismara. Illusione anche ottica del gol. Dopo cinque minuti di recupero termina la gara con il punteggio di 1-1. Beffa dunque sul finale per il Legnago che stava già assaporando la vittoria.