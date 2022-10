La legge dell'ex condanna il Chievo Women: Peretti regala all'Hellas il derby femminile

Va all'Hellas il primo storico confronto in Serie B nel derby scaligero con il Chievo.

In occasione della 5^ giornata di campionato, le due squadre si sono affrontate nella splendida cornice del 'Sinergy Stadium', dando spettacolo ai numerosi tifosi accorsi.

Venendo alla cronaca, all'8' è subito il Verona a passare in vantaggio: Peretti riceve palla nel cerchio di centrocampo, avanza e dai 35 metri lascia partire una conclusione meravigliosa che va a colpire la traversa e rimbalza all'interno della porta difesa da Bettineschi. Al 19' arriva la prima occasione per il Chievo con Puglisi, che si inserisce in area per provare a intervenire su un cross dalla sinistra, ma Shore in uscita fa suo il pallone. L'Hellas risponde al 37' con una doppia occasione. Pasini vede l'inserimento di Peretti e la serve: la numero 10 prova al cross al centro per Bison che non ci arriva, la difesa ospite riesce a respingere ma Pasini prova di nuovo il traversone verso il centro, questa volta per Giai, anticipata però dalla difesa.

Nella ripresa il Chievo sfiora la rete del pareggio dopo un paio di minuti con Dallagiacoma, che prova il cross dalla destra verso il centro e colpisce il palo. Al 62' buona occasione costruita dal Verona: Peretti recupera e serve un ottimo pallone per Rognoni, la numero 23 corre e chiude il triangolo servendo la stessa Peretti nello spazio, la 10 poi prova il tiro ma la sua conclusione termina alta. Cinque minuti più tardi altra bella triangolazione tra Peretti e Rognoni, con la numero 10 che va alla conclusione al volo di destro, tiro che scheggia la traversa e termina sul fondo. Il Chievo prova in contropiede l'affondo per trovare la rete del pari, ma allo scadere è Rognoni a sfiorare il gol: la 23 va alla conclusione dall'area di rigore avversaria, ma il suo tiro sfiora il palo e termina sul fondo. Finisce così 1 a 0 per le gialloblù di mister Brutti.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

HELLAS VERONA-CHIEVO 1-0

Rete: 8' Peretti

HELLAS VERONA (4-3-3): Shore; Pecchini, Meneghini, Vergani, Capucci; Giai (dal 72' Croin), Sardu, Ledri; Bison (dal 57' Rognoni), Peretti, Pasini (dal 93' Lotti)

A disposizione: Keizer, Lefebvre, Bursi, Semanova, Quazzico, De Cao

Allenatrice: Veronica Brutti

CHIEVO (4-3-3): Bettineschi; Mascanzoni, Zanoletti, Corrado, Mele (dall'82' Salaorni); Puglisi (dal 63' Scuratti), Tardini, Kiem (dall'82' Boglioni); Dallagiacoma, Ferrato (dal 54' Ventura), Massa (dal 63' Willis)

A disposizione: Sargenti, Oberhuber, Tunoaia, Fancellu

Allenatore: Giacomo Venturi

Arbitro: Arianna Bazzo (Sez. AIA di Bolzano)

Assistenti: Carlo De Luca (Sez. AIA di Merano), Stefan Nikolic (Sez. AIA di Merano)

NOTE. Ammonite: Dallagiacoma, Giai, Sardu.