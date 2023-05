Lecce - Hellas Verona, le probabili formazioni | Djuric primo candidato per l'attacco gialloblù

Dopo la sconfitta dello Spezia con la Cremonese, l'Hellas si prepara a giocarsi un altro importante match point per continuare a inseguire il sogno salvezza.

Al Via del Mare saranno novanta minuti di fuoco per gli scaligeri, in uno scontro diretto decisivo da cui ripartire dopo il tonfo casalingo arrivato nell'infrasettimanale per mano dell'Inter. "Tutti a Lecce. Anche la squadra" è stato lo striscione esposto dagli ultras della Curva Sud all'esterno del centro sportivo: un chiaro invito dei tifosi gialloblù, delusi dopo il pesante ko con i nerazzurri, che si aspettano ora dalla squadra un deciso cambio di rotta già nella delicata sfida contro i pugliesi. Sul fronte campo, le convocazioni di mister Zaffaroni hanno confermato alcune assenze: il tecnico non avrà infatti a disposizione Miguel Veloso, alle prese con una lesione al polpaccio, e Kevin Lasagna, ancora ai box per un sovraccarico muscolare al flessore della gamba sinistra.

I PRECEDENTI - Il Verona è imbattuto da sei gare di Serie A contro il Lecce (4 vittorie e 2 pareggi) e ha vinto tutte le tre più recenti senza subire gol. Il Lecce ha perso l'ultimo incontro casalingo contro il Verona in Serie A (0-1), dopo essere rimasto imbattuto in tutti i precedenti sei (4 vittorie e 2 pareggi); inoltre può rimanere a secco di reti in due partite interne consecutive contro i gialloblù per la prima volta nella competizione. L'Hellas ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre sfide contro il Lecce in Serie A, nella sua storia nel massimo campionato, e solo due volte ha registrato una serie più lunga di gare consecutive senza subire gol contro una singola avversaria: contro l'Inter (cinque tra 1976 e il 1978) e contro il Pisa (sei tra 1983 e il 1988).

QUI LECCE - Dopo la bella prestazione dell'Allianz Stadium con la Juventus, Baroni si affiderà al miglior 4-3-3 possibile. Torna a disposizione Strefezza dopo il turno di stop, pronto a ricomporre il tridente completato da Ceesay e Di Francesco, con Banda che si è fermato nella rifinitura. A centrocampo si rivedrà Blin dal 1' con Hjulmand e Oudin, che tornerà ad agire da mezzala. Tra i pali sempre Falcone, in difesa Gendrey riprende il proprio posto a destra e Baschirotto scala al centro accanto a Umtiti, mentre a sinistra si sarà Gallo. Così il mister giallorosso sull'avversario: «Queste sono gare dove devi avvicinarti alla perfezione, con attenzione e determinazione. Il Verona corre molto e gioca un calcio che mette in difficoltà. Abbiamo preparato bene la gara, ma noi faremo di tutto per metterli in difficoltà. Sarà una grande partita, ne sono convinto».

QUI HELLAS VERONA - Prevista qualche variazione rispetto alla brutta sconfitta contro l'Inter: in difesa potrebbe restare fuori Ceccherini per fare posto a Dawidowicz nel terzetto chiuso da Magnani e Hien. Faraoni e Depaoli restano i favoriti per gli esterni, così come Abildgaard (in ballottaggio con Duda) per il posto in mediana al fianco di Tameze. Verdi e Lazovic cercano il riscatto dopo la prova incolore di mercoledì: in pole per la trequarti, al momento, ci sono loro due. Qualche dubbio in più sul riferimento offensivo: su Gaich potrebbe spuntarla Djuric.

ARBITRO - Davide Massa di Imperia

Le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Depaoli; Verdi, Lazovic; Djuric