Lazio - Hellas Verona, le probabili formazioni | Fiducia sul recupero di Faraoni

Reduce dalla sua prima vittoria in campionato, l'Hellas si accinge ora ad affrontare la difficile (ma stimolante) trasferta nella capitale contro la Lazio.

Di fronte alla Sampdoria Cioffi ha avuto risposte positive sul piano tattico, con Doig vero protagonista sulla fascia. Difficile dunque che si vedano dei cambiamenti tra gli undici gialloblù, anche se c'è da considerare un sempre più probabile recupero di Faraoni, pronto a riprendersi la maglia da titolare. Sull'altro fronte, i biancocelesti di Sarri sono reduci dalla bella vittoria in Coppa conquistata col Feyenoord, formazione olandese battuta 4 a 2 (di Luis Alberto, Felipe Anderson e Vecino i gol realizzati). L'appuntamento per la sfida è fissato alle ore 18 di domani, domenica 11 settembre, allo stadio Olimpico di Roma.

I PRECEDENTI - La Lazio ha vinto solo due delle ultime sei gare di Serie A contro il Verona (2 pareggi e 2 sconfitte), dopo che aveva trovato il successo in tutte le cinque precedenti. La squadra biancoceleste ha segnato una media di 2,4 reti a partita in Serie A contro l'Hellas nel XXI secolo, per un totale di 41 in 17 sfide, che ne fanno la media più alta rispetto a qualsiasi avversaria affrontata almeno 10 volte nel periodo indicato. La formazione scaligera è rimasta imbattuta in tutte le ultime tre trasferte all'Olimpico (1 vittoria e 2 pareggi): mai nella sua storia ha registrato una serie più lunga senza sconfitte esterne contro i capitolini nella competizione.

QUI LAZIO - Dopo alcuni cambi nella squadra schierata per la sfida infrasettimanale di Europa League, Sarri è pronto a riproporre la formazione tipo in occasione dell'incontro con i gialloblù. Ecco quindi di nuovo Patric in coppia con Romagnoli in difesa, con il riposato Lazzari e Marusic sulle corsie. Complice la squalifica di Cataldi, spazio a Marcos Antonio in cabina di regia con Milinkovic e uno tra Luis Alberto e Vecino: l'uruguaiano, fresco della doppietta con il Feyenoord, è favorito. In attacco Pedro cerca il recupero, ma andrà al massimo in panchina: Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni i tre designati per l'attacco.

QUI HELLAS VERONA - La novità principale per gli scaligeri è il recupero in via di definizione per Faraoni, pronto a tornare a disposizione, anche se non ancora al cento per cento della condizione. Due i ballottaggi dietro: Hien può spuntarla su Günter, Coppola e Ceccherini si giocano l'ultimo slot a disposizione. Verrà probabilmente riproposto il doppio trequartista, con Lazovic al fianco di Lasagna per lasciare Doig sulla sinistra. Veloso e Ilic ancora in cabina di comando (Tameze verso una nuova panchina), mentre davanti il riferimento centrale sarà ancora una volta Henry. Così Cioffi nella conferenza stampa dell'anti-vigilia: «Doig nella difesa a tre? Sì, Doig è arrivato anche per la sua possibile duttilità nel ruolo di braccetto di sinistra. Credo però che oggi sia prematuro e che siano da valorizzare le sue qualità e la sua corsa sulla fascia. Cosa migliorerei nel gioco? Dobbiamo migliorare, ma con la consapevolezza che nelle ultime due o tre settimane abbiamo fatto tanto. Ora andremo a ritoccare la fase offensiva sui piazzati e lo sviluppo di gioco, senza però perdere in affidabilità. Quanta consapevolezza serve per fare risultato allo Stadio 'Olimpico'? Serve coraggio, sapendo che per far risultato a Roma dovremo dare il 110%, perché l'ambiente sarà molto caldo. Noi saremo pronti alla sfida e ce la giocheremo. Lazovic trequartista? Non mi ha sorpreso perché altrimenti non l'avrei fatto giocare lì. Darko sa giocare a calcio, è completo e può giocare ovunque. In quel ruolo oltre a lui abbiamo tanti giocatori disponibili. Cos'hanno portato i nuovi acquisti? Competitività e freschezza, che sono aspetti di cui avevamo bisogno. Non è facile ritrovare energie nervose ogni anno, ma questo fa bene alla squadra in generale. Un commento sul suo collega Maurizio Sarri? Innanzitutto per me è un onore essere definito collega di Sarri, è un maestro, si è formato da solo e ha vinto insistendo con le sue idee. Troveremo una Lazio che gioca a memoria, carica dal risultato ottenuto in coppa. Coppola in campo contro la Lazio? Non guardo l'età, guardo l'atteggiamento e come il giocatore lavora in settimana. Gioca chi vedo meglio».

ARBITRO - Massimiliano Irrati di Pistoia

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

VERONA (3-5-2): Montipò; Coppola, Hien, Günter; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic, Doig; Henry, Lasagna.