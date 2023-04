Troppa Lazio per il ChievoVerona Women: a Roma vince la capolista

Dopo la pirotecnica vittoria con il Brescia che ha ridato vitalità e fiducia, il Chievo Women non riesce a ripetersi a Roma con la capolista Lazio.

Le padrone di casa sin dall'inizio impongono il proprio gioco, con Zanoletti e compagne che però si difendono con ordine e grande determinazione. Sono due minuti di blackout a risultare decisivi non solo per sbloccare la contesa, ma per indirizzare in modo quasi decisivo il bottino del match. Al quarto d'ora, infatti, la Lazio passa: discesa sulla destra di Pittaccio e cross basso su cui si fionda Visentin, che gira a rete di prima intenzione la sfera, trovando l'angolino. Il raddoppio è pressoché immediato, ma pochi secondi dopo l'1 a 0 c'è tempo per Willis per spaventare Guidi con una conclusione potente che sorvola di poco la traversa. Sulla battuta veloce della rimessa dal fondo, bastano pochi passaggi alle biancocelesti per rimettere Visentin nelle condizioni di trovare il 2 a 0: lancio preciso di Condon e diagonale mancino imparabile che buca Bettineschi. Un sussulto arriva dal colpo di testa di Tardini, che si inserisce bene e trova la porta da buona posizione. Guidi però è attenta e ringrazia per una traiettoria pericolosa ma centrale. Al 32′ le biancocelesti chiudono virtualmente la gara: Castiello raccoglie con decisione la sfera a 35 metri dalla porta, raggiunge la trequarti e lascia partire un destro dalla distanza che decreta il 3 a 0.

Le scaligere, sotto di tre lunghezze, cominciano con coraggio la seconda frazione: Alborghetti sfiora solamente il gol, murata da Guidi in uscita. L'occasione più clamorosa per accorciare le distanze arriva però al 60′ sulla testa di Willis che, a pochi passi da Guidi, angola troppo e non riesce a centrare lo specchio per centimetri. La centravanti maltese, tuttavia, ha l'opportunità per rifarsi appena tre minuti dopo: Alborghetti pesca all'interno dell’area ancora Mascanzoni, che costringe Pittaccio al fallo all'interno dell’area di rigore. Dal dischetto Willis sceglie di incrociare, Guidi intuisce, ma la traiettoria è angolatissima. Risultato di 3 a 1 e gol che accorcia lo score. Al 72′ Alborghetti ha addirittura l’occasione per trovare il 3 a 2 e riaprire un match che sembrava già chiuso, ma Guidi salva tutto con un intervento provvidenziale. Le gialloblù però a questo punto non ne hanno veramente più e non riescono a creare altre opportunità importanti, con la squadra di Catini che centra anche la traversa su calcio d'angolo su colpo di testa di Eriksen, ma a Formello finisce 3 a 1 per le locali.

La prossima sfida avvincente e di prestigio per le gialloblù è ora in programma domenica, 30 aprile, allo stadio Olivieri contro la Ternana.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

LAZIO WOMEN – H&D CHIEVO WOMEN 3-1

Reti: 15′ e 16′ Visentin (L), 32′ Castiello, 63′ rig. Willis (C)

LAZIO WOMEN: Guidi, Pezzotti (19′ st Giuliano), Kakampouki, Pittaccio; Eriksen, Fuhlendorff, Falloni, Condon (19′ st Groff), Visentin (38′ st Jansen), Moraca, Castiello

H&D CHIEVO WOMEN: Bettineschi, Boglioni (1′ st Mele), Zanoletti, Salaorni, Mascanzoni; Tardini, Kiem (45′ st Buonamassa), Scuratti (1′ st Tunoaia); Alborghetti (36′ st Bianchi), Willis, Dallagiacoma

Ammonite: Pezzotti (L), Tardini (C), Castiello (L)