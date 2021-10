Laser verso i giocatori dell'Hellas: dal Giudice Sportivo diecimila euro di ammenda al Milan

In relazione all'incontro tra Milan e Hellas Verona, terminato con una vittoria per 3 a 2 in rimonta della squadra di Pioli, il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto un'ammenda di diecimila euro al Club rossonero, punito per un comportamento irregolare adottato dai propri tifosi.

Il motivo della multa imposta, come si legge dal comunicato 65, è «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato più volte un fascio di luce-laser verso calciatori della squadra avversaria».