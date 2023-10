Juventus - Hellas Verona, le probabili formazioni | Hien resta ai box: in difesa chance a Terracciano

Archiviata la sconfitta con il Napoli, l'Hellas cerca di rialzare la propria classifica andando a caccia del primo successo nella propria storia in casa della Juventus.

All'Allianz Stadium per i gialloblù si preannuncia un'altra sfida tosta, ma c'è da dire che gli uomini di Baroni hanno assoluta necessità di ritrovare punti il prima possibile, dopo un buon avvio di campionato condizionato poi da un vortice di risultati negativi. Per la gara contro i bianconeri il tecnico ex Lecce non avrà ancora a disposizione Hien, non recuperato a pieno, e si fa dunque viva l'ipotesi di un arretramento di Terracciano nella retroguardia insieme a Magnani e Dawidowicz. In attacco diverse le opzioni, complici i pochi gol delle ultime uscite. Pare confermata la fiducia a uno spento Ngonge, nell'attesa che si riaccenda, ma ci sono più dubbi sui suoi partner: Lazovic, Djuric, Bonazzoli e Suslov le piste possibili. Appuntamento a questa sera, ore 20.45, per Juventus-Verona.

I PRECEDENTI - In Serie A, Hellas Verona e Juventus si sono affrontate 64 volte: il bilancio è di 12 vittorie per i gialloblù, 16 pareggi e 36 vittorie dei bianconeri. L'ultima volta che Hellas Verona e Juventus si sono affrontate alla 10^ giornata di un campionato di Serie A fu nella stagione 2001/2002. Il match finì con il punteggio di 2-2: ai gol di Colucci e Camoranesi risposero Tudor e Trezeguet.

QUI JUVENTUS - Nell'attacco della Vecchia Signora può rivedersi Vlahovic, in partner insieme a uno tra Kean e il ristabilito Chiesa, con Milik pronto eventualmente a dar manforte a gara in corso. In mezzo al campo il solito Locatelli con ai suoi lati McKennie e Rabiot. Sulla fascia destra può essere confermato Weah, mentre dal lato opposto Cambiaso può scalzare Kostic. In difesa, con Danilo e Alex Sandro ancora ai box, nuova occasione per Rugani davanti a Szczesny e nel pacchetto completato da Bremer e Gatti. Così Massimiliano Allegri sull'avversario: «In questa partita ce ne sono molte di insidie. Il Verona ha grande forza fisica, ti impegna fisicamente all'interno della partita. Per dare valore alla vittoria di Milano di domenica scorsa, bisogna fare risultato, altrimenti buttiamo in mare quanto fatto domenica».

QUI HELLAS VERONA - Nelle fila gialloblù vicino al recupero Hien, ma è ancora presto per tornare a disposizione nella difesa a tre, che vedrà allora ancora Terracciano (insidiato da Amione), Magnani e Dawidowicz a copertura della porta di Montipò. In mediana cerca rilancio Duda dall'inizio al fianco di Folorunsho, poi le fasce saranno presidiate da Faraoni e Doig. Spazio sulla trequarti per Lazovic e Ngonge, che andranno a sostenere la punta Djuric (sempre in ballottaggio con Bonazzoli). Così Marco Baroni nella conferenza stampa dell'anti-vigilia: «Vincere a Torino? Ci proveremo, anche se la difficoltà della partita sappiamo sia molto alta, ma faremo il massimo. È una bella opportunità per noi, dovremo disputare un match di altissimo spessore. Dovremo essere più compatti rispetto all'ultima gara giocata contro il Napoli, più coraggiosi nel proporci. Sabato scorso siamo rimasti in partita fino alla fine, abbiamo fatto molti cross attaccando una squadra come il Napoli. Trovando le giuste distanze e una migliore compattezza potremo beneficiarne anche nello sviluppo della manovra, dovremo farlo. Io adattato al gruppo? Non mi piace il termine 'adattato', non penso di averlo dovuto fare. Noi abbiamo le idee chiare, cerchiamo delle soluzioni funzionali alla squadra, soluzioni in cui la squadra crede. Le difficoltà ci sono sempre quando si inizia un percorso nuovo, ma abbiamo tutti i requisiti per superarle. Si va avanti a testa bassa lavorando: penso che ci siano margini di crescita importanti. Giocatori subentrati con il Napoli titolari a Torino? I cambi sabato non sono stati fatti per penalizzare chi ha giocato dall'inizio, avevo bisogno di cambiare qualcosa. Fino al primo gol subito - che era evitabile - la squadra era messa bene in campo, ha creato anche delle occasioni. Dopo il gol la squadra si è abbassata, e all'intervallo dovevo cambiare qualcosa. Chi è entrato ha fatto bene. Ora cerchiamo di trovare una stabilità, valutando anche i rientri dei giocatori nelle migliori condizioni. Tutti disponibili? Non ancora. Quando si è prossimi al rientro c'è sempre un margine di rischio, bisogna scegliere come è meglio agire. Valuteremo Hien in questi giorni. Ngonge? Cyril lo scorso anno ha fatto molti gol senza nemmeno giocare molte partite. In questo inizio di stagione, dopo le reti realizzate all'inizio, forse si sta concentrando troppo sulle soluzioni individuali, ma stiamo lavorando insieme a lui: il ragazzo è sempre molto partecipe e presente. Sono convinto di lui perché ha grandi qualità: ha la possibilità di diventare un uomo squadra dal punto di vista offensivo, e ci sta lavorando. Squadra più aggressiva? Siamo una delle squadre che ha recuperato più palloni alti finora in campionato, ma questo dato deve farci riflettere sulla nostra compattezza e anche sulle distanze che abbiamo in campo, aspetto che reputo fondamentale in entrambe le fasi, soprattutto in quella di costruzione. Più i giocatori sono vicini più c'è la possibilità di esprimere qualità. Stiamo lavorando su questo. Saponara? Riccardo, come avete visto anche a Frosinone, è un giocatore di grande qualità. In alcuni momenti forse è stato penalizzato dal sistema di gioco, ma sa di dover crescere e noi dovremo dargli le occasioni che sta meritando attraverso il lavoro. Con lui c'è un bel rapporto».

ARBITRO - Ermanno Feliciani di Teramo

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Kean

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Terracciano, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Duda, Folorunsho, Doig; Lazovic, Ngonge; Djuric