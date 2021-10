Juventus, Allegri perde De Sciglio in vista del Verona. Slitta il rientro di Kean

La Juventus deve fare i conti con l'infermeria.

Non basta solo la dolorosa sconfitta rimediata contro il Sassuolo, perché i bianconeri sono ora alle prese con alcuni infortuni emersi di recente.

L'ultimo, in ordine cronologico, è quello di Mattia De Sciglio. Il terzino, uscito dal campo dopo pochi minuti durante l'ultimo match, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. L'ex Milan, dunque, sarà costretto ad uno stop di circa un mese, e salterà inevitabilmente le prossime partite in programma, tra cui quella di sabato, 30 ottobre, al Bentegodi contro l'Hellas.

Non arrivano buone notizie nemmeno per Moise Kean. L'attaccante si era fermato in allenamento per un affaticamento muscolare alla coscia destra e, a distanza di una settimana, non è ancora pronto a tornare in gruppo. Mister Allegri dovrà fare a meno anche di lui sia contro il Verona in Serie A che contro lo Zenit in Champions League. Un ko più lungo del previsto, con rientro ipotizzato nell'incontro di campionato contro la Fiorentina prima della sosta delle Nazionali.

Ad aggiungersi a loro, infine, rimane da capire con chiarezza la situazione relativa a Federico Bernardeschi. L'ex Fiorentina, contro l'Inter, ha riportato una lieve distorsione della spalla destra, problema che lo ha lasciato fuori dai convocati per l'ultima uscita col Sassuolo. Il giocatore azzurro, tuttavia, dovrebbe tornare regolarmente a disposizione già per la trasferta sul campo dei gialloblù.