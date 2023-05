Infortunio in casa Virtus: frattura di zigomo e mascella per Nalini

Serie C

Serie C Girone A

Si ferma Andrea Nalini.

Condizionato in stagione da diversi problemi muscolari, l'attaccante della Virtus ha ora rimediato un serio infortunio dopo un colpo in allenamento: frattura di zigomo e mascella per lui.

Questa la nota ufficiale emessa dalla società di Luigi Fresco martedì 2 maggio:

«La Virtus Verona comunica che, in seguito ad un trauma riportato durante la seduta di allenamento di ieri, il calciatore Andrea Nalini è stato sottoposto ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura composta dello zigomo e della mascella sinistra.

Nel ringraziare il Prof. Nocini per l’attenzione verso in nostro atleta, Andrea sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni.

Forza Nalo!»