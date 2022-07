Hoffenheim-Verona, informazioni per l'acquisto dei biglietti del Settore Ospiti

Come reso noto dall'Hellas Verona tramite il proprio sito ufficiale, l'Hoffenheim ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per assistere alla gara a carattere amichevole in programma sabato 23 luglio, alle ore 15.30, alla 'PreZero Arena' di Sinsheim.

Di seguito tutti i dettagli di prevendita, modalità di acquisto e prezzi dei tagliandi:

INIZIO PREVENDITA

La prevendita relativa al Settore Ospiti - Blocco G1 e H1 sarà attiva dalle ore 14 di oggi, martedì 12 luglio.

DOVE ACQUISTARE

- Online sul sito ufficiale di TSG 1899 Hoffenheim

- Giorno gara: le biglietterie della 'PreZero Arena' saranno aperte

PREZZI

- 5€ posti in piedi

- 7€ posti a sedere

COME ARRIVARE

- Auto: Autostrada A6 direzione Mannheim/Heilbronn/Neckarsulm, uscita Dietmar-Hopp-Straße

- Treno: La stazione 'Sinsheim Museum/Arena' si trova a 15 minuti di distanza a piedi dalla 'PreZero Arena'

Per tutte le info utili su come raggiungere la 'PreZero Arena' CLICCA QUI

INFO UTILI

- Apertura cancelli: dalle ore 13.30