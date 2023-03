Hellas Women, che momento! Con la vittoria sul Brescia salgono a nove i risultati utili consecutivi

Nono risultato utile consecutivo per l'Hellas Verona Women di mister Matteo Pachera che, al 'Sinergy Stadium', batte il Brescia con un netto 3 a 0.

Venendo alla cronaca, le gialloblù passano in vantaggio già al 10' con Meneghini, che indirizza al meglio verso il secondo palo, colpendo di testa il cross di Peretti proveniente dalla destra. Passano solamente due minuti e, al 12', il Verona ripete l'azione, questa volta direttamente da calcio d'angolo, sempre dalla destra: Sardu pesca Semanova in area, il cui colpo di testa finisce in rete all'altezza del secondo palo. Al 15' è poi fondamentale l'uscita di Shore che salva tutto nel cuore dell'area di rigore, negando il gol a Hjohlman. In chiusura di primo tempo, l'Hellas va vicinissimo al terzo gol, con Semanova che sfiora la doppietta personale su servizio di Anghileri: destro potente dal limite che finisce alto di poco. Nella ripresa, al 68', arriva il tris del Verona con un grande gol di Pasini che calcia direttamente in porta di prima intenzione dalla lunghissima distanza. Al 75' viene annullato il poker gialloblù segnato da Meneghini per precedente fuorigioco di Anghileri, autrice dell'assist.

Il prossimo impegno delle gialloblù sarà quello del derby di domenica 12 marzo (ore 14.30), quando al 'Sinergy Stadium' di via Sogare il Verona sfiderà il Chievo nel match valido per la 20^ giornata della Serie B 2022/23.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

HELLAS VERONA WOMEN - BRESCIA FEMMINILE 3-0 (2-0)

Reti: 10' Meneghini, 12' Semanova, 68' Pasini

Hellas Verona Women (4-3-3): Shore; Capucci, Ledri, Meneghini, Pellinghelli; Anghileri, Sardu, Lotti; Semanova (dall'81' Bison), Peretti (dal 72' Giai), Pasini

A disposizione: Keizer, Termentini, Bursi, Casellato, Quazzico, Rognoni, Croin

Allenatore: Matteo Pachera

Brescia Femminile (3-5-2): Lugli; Barcella, Galbiati, Perin; Ripamonti, Ghisi, Bianchi (dal 55' Bortolin), Magri (dall'85' Angoli), Hjohlman (dall'83' Lonati); Brayda (dall'83' Pedrini), Pasquali (dal 55' Fracas)

A disposizione: Ferrari, Farina, Tengattini, Angoli

Allenatore: Ashraf Seleman

Arbitro: Andrea Paccagnella (Sez. AIA di Bologna)

Assistenti: Nicolò Selleri (Sez. AIA di Bologna), Francesco Lanfredi Sofia (Sez. AIA di Bologna)

NOTE. Ammonita: Pasquali, Hjohlman.