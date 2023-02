Hellas Women, lesione del crociato per Vergani

Pessime notizie per l'Hellas Verona Women.

Dopo la vittoria con il San Marino, la squadra femminile dovrà ora fare i conti con il grave infortunio rimediato da Bianca Vergani, che ha dovuto così rinunciare alla convocazione con la Nazionale Under 23. Come infatti riportato dal sito ufficiale gialloblù, la difensore classe 2002 ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione dunque finita e lungo stop in vista.

Di seguito la nota ufficiale del Club scaligero:

«Hellas Verona Women comunica che gli esami strumentali e le visite specialistiche a cui la calciatrice si è sottoposta nelle scorse ore hanno evidenziato per Bianca Vergani una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro in seguito a trauma distorsivo».