L'Hellas Verona Women pesca dal Chievo: ufficiali le centrocampiste Pecchini e Peretti

Doppio colpo dal Chievo per l'Hellas Verona Women, che annuncia l'ingaggio delle centrocampiste Alessia Pecchini e Rachele Peretti.

Entrambe veronesi, nate a Villafranca nel 1992, le due giocatrici andranno a rinforzare la squadra gialloblù di mister Veronica Brutti in vista dell'imminente inizio di campionato di Serie B femminile.

Questo il comunicato completo pubblicato sul sito della società scaligera:

«Hellas Verona Women comunica di aver acquisito da Chievo Women FM - a titolo definitivo fino al 30 giugno 2023 - il diritto alle prestazioni sportive delle calciatrici Alessia Pecchini e Rachele Peretti.

Nata il 30 maggio 1992 a Villafranca di Verona, Pecchini cresce nel Settore Giovanile della Fortitudo Mozzeccane, società dove milita dalla stagione 2001/02 fino alla scorsa annata, 2021/22. Dalla stagione 2019/20 - dopo la cessione del proprio titolo sportivo al Chievo Women FM - la centrocampista veronese continua la sua carriera con la maglia del Chievo Women.

Per motivi di studio, Pecchini gioca nel campionato olandese la prima parte di stagione del campionato 2016/17, per poi tornare a giocare con il Mozzecane non appena rientrata in Italia.

Per la centrocampista in carriera finora sono arrivate 203 presenze in Serie B, 29 in Serie A e 15 reti totali, oltre alla conquista della promozione in Serie A nella stagione 2011/12 con la maglia della Fortitudo Mozzecane.

Nata il 5 settembre 1992, a Villafranca di Verona, anche Peretti inizia la sua carriera sportiva nelle Giovanili della Fortitudo Mozzecane, società dove milita dal 2001 al 2015, collezionando complessivamente 157 presenze e 62 gol. Nell'annata successiva, 2015/16, la centrocampista si trasferisce per un anno in prestito al Valpolicella, dove realizza 8 reti in 20 presenze.

Nel 2016 Peretti rientra al Mozzecane dove resta fino alla scorsa stagione - 2021/22 - realizzando complessivamente 52 gol in 147 presenze, distribuiti tra match disputati con la maglia della Fortitudo e quella del Chievo Women, società dal 2019 proprietaria del titolo sportivo del Mozzecane.

Nel suo palmares la centrocampista veronese vanta una promozione in Serie B nella stagione 2007/08 e in Serie A in quella successiva, 2008/09.

Hellas Verona Women rivolge un caloroso benvenuto a Alessia e Rachele, augurando loro una stagione in maglia gialloblù ricca di soddisfazioni, personali e di squadra».