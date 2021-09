Hellas Verona Women, ufficiale l'arrivo della calciatrice svizzera Fanny Keizer

La società rende noto di aver sottoscritto un contratto per la stagione corrente col portiere classe 2000. Le gialloblù si preparano ad affrontare la Juventus in occasione della 3ª giornata di campionato di Serie A femminile

Nuovo arrivo tra le file dell'Hellas Verona Women.

La squadra femminile, allenata da Matteo Pachera, punta a rinforzarsi per poter raggiungere l'obiettivo salvezza nel campionato di Serie A.

Reduci da due sconfitte nelle prime due giornate, contro Milan e Sassuolo, le gialloblù proveranno a fare punti nella trasferta contro la Juventus, in programma domenica 12 settembre alle ore 17.30.

Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale Hellas Verona Women:

«Hellas Verona Women rende noto di aver sottoscritto un contratto di prestazione sportiva per la stagione 2021/22 con la calciatrice svizzera Fanny Keizer.

Portiere, nata a Ginevra il 7 maggio 2000, è cresciuta vestendo la maglia del Plan les Ouates, squadra della sua città natale, in cui ha militato dal 2004 al 2015.

Trasferitasi al Chenois, ha disputato tre campionati in cadetteria e conquistato, al termine della stagione 2017/18 e col neonato Servette, la promozione nella massima serie svizzera.

In forza al Servette, ha militato nella Lega Nazionale A a partire dal 2018, laureandosi campionessa della rinominata Women's Super League nella passata stagione.

Indosserà la maglia numero 30.

Hellas Verona Women accoglie con un caloroso benvenuto Fanny Keizer, augurandole una stagione ricca di soddisfazioni - personali e di squadra – in maglia gialloblù».