Hellas Verona Women, tris di innesti: ufficiali Bursi, Semanova e Shore

L'Hellas Verona Women, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato gli ingaggi delle tre calciatrici Giulia Bursi, Stela Semanova e Margot Shore.

Bursi arriva dalla Sampdoria a titolo definitivo fino al 30 giugno 2023. Nata a Reggio Emilia il 4 aprile 1996, inizia la sua carriera sportiva nel Settore Giovanile della Reggiana Calcio Femminile, squadra con cui ottiene a marzo del 2014 la promozione in Serie B e con la quale esordisce successivamente nella serie cadetta. Nella stagione 2016/17, il difensore conquista con la Reggiana la promozione in Serie A ed esordisce nella massima serie nel settembre del 2017 con la maglia del Sassuolo Femminile, società da quell'anno proprietaria del titolo sportivo dell'ex Reggiana Calcio Femminile. Con le neroverdi Bursi disputa due stagioni (2017/18 e 2018/19) per poi passare alla Florentia San Gimignano, squadra toscana dove il difensore resta fino a maggio 2021, disputando sempre il campionato di Serie A. Nella scorsa stagione, la giocatrice emiliana si trasferisce ala Sampdoria con la quale conquista un'altra salvezza nella massima serie. Bursi viene convocata per la prima volta in Nazionale dalla selezione Under 23 nel 2014, mentre riceve la prima chiamata dalla Nazionale maggiore nell'ottobre del 2018 in occasione dell'amichevole Germania-Italia. Nel gennaio 2019, il difensore esordisce con le Azzurre nel match Italia-Galles e partecipa, dal 21 febbraio al 7 marzo 2019, alla 'Cyprus Cup', competizione nella quale l'Italia arriva fino in finale, persa poi ai rigori contro la Corea. Dal 23 giugno al 15 luglio del 2019 Bursi prende parte anche alle 'Universiadi' con la maglia della Nazionale Under 23.

Anche Semanova giunge in gialloblù a titolo definitivo fino al 30 giugno 2023, ma proviene dall'Aris Limassol. Nata il 30 aprile 2001 a Presov in Slovacchia, inizia a giocare a calcio all'età di 8 anni con la formazione maschile dell'OFO Lipovce. Nel 2014 l'attaccante si trasferisce all'FC Tatran Presov e nell'anno successivo riceve la sua prima convocazione in Nazionale con la selezione slovacca Under 15. Nel 2017 Semanova passa al Partizán Bardejov, squadra con cui vince la Coppa di Slovacchia, esordisce in Champions League Femminile (competizione dove realizza due reti) e vince il riconoscimento come miglior calciatrice dell'anno nella categoria Women Under 19 della Slovacchia. Nell'ottobre del 2020 l'attaccante riceve anche la sua prima chiamata con la Nazionale maggiore slovacca ed esordisce in una partita di qualificazione per il Campionato Femminile Europeo contro la Lettonia. Nel 2021 Semanova si trasferisce poi al SK Slovan Bratislava, formazione slovacca con cui disputa ancora una volta la Champions League Femminile. L'anno successivo, l'attaccante passa poi all'Aris Limassol, formazione militante nella massima serie femminile cipriota. Nel febbraio del 2022 Semanova realizza anche la sua prima rete con la maglia della Nazionale maggiore contro la Polonia.

Da Pink Calcio Bari, sempre a titolo definitivo fino al 30 giugno 2023, ecco invece Shore. Nata il 15 marzo 1997 a Ottawa in Canada, inizia la sua carriera calcistica all'età di cinque anni nel Settore Giovanile del Canada Ottawa Fury, società dove milita fino ai 18 anni. Successivamente, il portiere si trasferisce al Pittsburgh, squadra con cui disputa la Prima Divisione del campionato universitario americano. Shore si trasferisce poi all'Ottawa, formazione appartenente alla squadra universitaria canadese, con cui vince un Campionato Nazionale, un Campionato Provinciale e una Coppa del Mondo Universitaria in un torneo disputato in Cina. Nella stagione 2020/21, il portiere canadese si trasferisce in Italia per disputare il campionato di Serie C con il Lecce, mentre nella scorsa stagione - 2021/22 - Shore passa alla Pink Calcio Bari, formazione cui gioca la Serie B.

La società scaligera, infine, ha comunicato anche il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2023 della centrocampista toscana classe 1998 Irene Lotti.