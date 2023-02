Hellas Women, trasferta vincente ad Arezzo: Sardu e Semanova portano altri tre punti alle gialloblù

Ottavo risultato utile consecutivo e settimo successo nelle ultime otto giornate per l'Hellas Verona Women, che conquista altri tre punti preziosi nella trasferta toscana sul campo dell'Arezzo Femminile.

Venendo alla cronaca, è un match quasi a senso unico nel quale le gialloblù - pur su un campo molto pesante e difficile a causa dell'incessante pioggia - impongono da subito il loro gioco e ritmo sulle avversarie. Dopo una serie di tentativi, intorno al 35' arriva la prima chance netta per il Verona con Rognoni: la 23, lanciata in velocità, arriva quasi al limite dell'area e calcia, ma Sacchi in tuffo riesce a respingere la conclusione in corner. Al 44' l'Hellas trova poi il meritato vantaggio con Sardu, che con un destro potente dalla distanza infila il portiere granata sul secondo palo.

Nella ripresa le gialloblù ricominciano come avevano terminato la prima frazione di gioco, gestendo il vantaggio e provando a trovare il gol della sicurezza. Al 54' la chance del raddoppio capita a Pellinghelli, che in mezzo a due in area prova lo scavetto, ma il pallone termina alto. Al 63' Capucci va al cross trovando Peretti al centro dell'area che colpisce di testa, con la sfera che accarezza il palo e si spegne sul fondo. Due minuti più tardi grande occasione anche per Pasini: la numero 17, servita da Anghileri, ci prova con il destro di prima dal limite dell'area, senza però trovare la porta. L'Hellas continua a creare fino al termine del match e al 93' - prima di raddoppiare - sfiora il gol con Peretti, che si invola verso la porta e conclude dal limite, ma il suo destro esce di centimetri. Qualche secondo più tardi è invece Semanova a chiudere il match con una conclusione su inserimento sulla quale Sacchi non può nulla.

Il prossimo impegno delle scaligere sarà quello di domenica 5 marzo (ore 14.30), quando al 'Sinergy Stadium' di via Sogare sfideranno il Brescia, match valido per la 19^ giornata della Serie B 2022/23.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

AREZZO FEMMINILE - HELLAS VERONA WOMEN 0-2

Reti: 44' Sardu, 93' Semanova

AREZZO FEMMINILE (4-3-3): Sacchi; Fortunati (dal 90' Pirriatore), Binazzi, D'Alessandro, Tuteri; Razzolini, Cagnina, Paganini (dal 59' Cortesi); Gnisci (dal 76' Morreale), Ceccarelli (dal 59' Zazzera), Bassano

A disposizione: Nardi, Soro, Pasquali, Lulli, Lorieri

Allenatore: Emiliano Testini

HELLAS VERONA WOMEN (4-3-3): Shore; Capucci, Quazzico, Ledri, Pellinghelli; Anghileri (dal 75' Giai), Sardu, Lotti; Rognoni, Peretti, Pasini (dal 71' Semanova)

A disposizione: Keizer, Bursi, Casellato, Croin, Bison

Allenatore: Matteo Pachera

Arbitro: Marco Di Loreto (Sez. AIA di Terni)

Assistenti: Giovanni Fiordi (Sez. AIA di Gubbio), Francesco Raccanello (Sez. AIA di Viterbo)