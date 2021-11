Hellas Verona Women, tracollo a Sesto San Giovanni: l'Inter cala la manita

È terminato col risultato di 5 a 0 il match tra Inter ed Hellas Verona Women, valido per la 9^ giornata della Serie A femminile.

Come riportato sul sito ufficiale del Club gialloblù, le nerazzurre si impongono fin da subito con il vantaggio al 6' del primo tempo firmato Sonstevold, che dai trenta metri di destro sigla l'1 a 0 per le padrone di casa. La reazione delle ragazze di Pachera arriva due minuti più tardi con Nilsson, ma il suo tiro dal limite viene intercettato. Al 14' l'Inter realizza il 2 a 0 con Bonetti che, servita da Marinelli dalla fascia destra, trova il colpo vincente con un sinistro al volo stoccato all'interno dell'area. L'occasione per accorciare le distanze arriva al 18': la punizione di Rognoni è precisa e potente, ma viene intercettata da Durante che, con l'aiuto del palo, riesce a respingere il tiro. La squadra di mister Guardino riesce a trovare la rete del 3 a 0 su un ribaltamento di fronte: Karchouni, innescata da Marinelli, segna per le milanesi. Allo scadere della prima frazione le nerazzurre puniscono ancora in contropiede: Ajara, pescata nel cuore dell'area da Marinelli, finalizza la marcatura del 4 a 0 con la quale si chiude il primo tempo. Nella ripresa, il Verona continua a provarci nonostante lo svantaggio, ma al 9’ è l'Inter ad allungare: Bonetti conclude dal vertice sinistro dell'area, collezionando la doppietta personale. L'Hellas non molla, onorando la partita fino alla fine e andando vicino al gol con Pasini in un paio di occasioni.

Al termine della pausa per la sosta Nazionali, il prossimo impegno delle gialloblù sarà quello di sabato 4 dicembre (ore 12.30) quando, in trasferta a Roma, sfiderà la Lazio, nel match valido per la 10^ giornata di campionato.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

INTER - HELLAS VERONA 5-0

Reti: 6' pt Sonstevold, 15' pt e 9' st Bonetti, 30' pt Karchouni, 45' pt Ajara

INTER WOMEN: Durante, Sonstevold (dal 29' st Brustia), Landstrom, Karchouni (dal 29' st Regazzoli), Marinelli, Bonetti, Sousa, Alborghetti (dal 16' st Vergani), Simonetti (dal 16' st Santi), Csiszar, Ajara (dal 1' st Polli). A disposizione: Cartelli, Gilardi, Merlo, Pandini. Allenatore: Rita Guarino

HELLAS VERONA WOMEN: Keizer, Ledri (dal 8' st Oliva), Nilsson, Jelencic (dal 8' st De Sanctis), Pasini, Cedeno (dal 15' pt Rognoni), Catelli, Ambrosi, Mancuso, Lotti, Horvat. A disposizione: Gritti, Errico, Sardu, Rizzioli, Quazzico. Allenatore: Matteo Pachera

Arbitro: Aleksandar Djurdjevic (Sez. AIA di Trieste)

Assistenti: Valente (Sez. AIA di Roma 2), Palla (Sez. AIA di Catania)

NOTE. Ammonite: Lotti, Simonetti, Santi