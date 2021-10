Hellas Women, sconfitta a Sesto Fiorentino. Cedeño illude, poi l'Empoli reagisce nella ripresa

Le gialloblù di mister Pachera passano in vantaggio nella trasferta toscana, facendosi poi rimontare e superare. Sono tre le reti incassate nel secondo tempo, due delle quali segnate dalla ex Bragonzi

L'Hellas Verona Women perde la trasferta di Sesto Fiorentino.

La sfida contro l'Empoli, valida per la 5^ giornata della Serie A femminile, si è conclusa infatti col risultato di 3 a 1 a favore delle toscane. La squadra di mister Pachera non è riuscita a mantenere il vantaggio ottenuto nel corso del primo tempo, facendosi rimontare nella ripresa dal tris siglato dalle ragazze di Ulderici.

Venendo alla cronaca, come riportato sul sito ufficiale del Club, in avvio le gialloblù sono brave a passare subito in vantaggio al 2' con la rete di Cedeño, abile a sfruttare un cross dalla destra di Pasini e insaccare con un preciso colpo di piatto. Nel resto della prima frazione, le gialloblù amministrano con mestiere il vantaggio e si rendono più volte pericolose in contropiede.

Nel secondo tempo l'Empoli trova subito la rete del pari al 5' con Dompig, in gol con una conclusione di destro dal limite dell’area. Otto minuti più tardi il sorpasso toscano con Bragonzi che, dopo aver ricevuto palla dalla stessa Dompig, conclude a rete sfruttando una deviazione. Le gialloblù continuano a produrre il massimo sforzo per cercare il pari ma, proprio nel finale, è ancora Bragonzi a superare Keizer, stavolta di testa, per il 3 a 1 definitivo.

Il prossimo impegno delle Women sarà allo stadio comunale di Vigasio. Avversario della gara, in programma domenica 10 ottobre alle ore 12.30, sarà la Fiorentina.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

EMPOLI - HELLAS VERONA 3-1

Reti: 2' pt Cedeño, 5' st Domping, 13' e 40' st Bragonzi

EMPOLI: Capelletti, Brscic, Knol, Prugna, Dompig (da 41' st Monterubbiano), Cinotti (da 32' st Silvioni), Bragonzi, Mella, De Rita, Bardin (da 20' st Oliviero), Bellucci

A disposizione: Ciccioli, Morreale, Nichele, Tamborini, Nocchi, Nicolini

Allenatore: Fabio Ulderici

HELLAS VERONA: Keizer, Ledri (da 20' st Oliva), Errico (da 36' st Marchiori), De Sanctis, Jelencic, Pasini, Anghileri (da 14' st Nilsson), Cedeño, Catelli (da 14' st Mancuso), Ambrosi, Lotti (da 14' st Dahlberg)

A disposizione: Casarasa, Rizzioli, Quazzico, Zoppi

Allenatore: Matteo Pachera

Arbitro: Luigi Catanoso (Sez. AIA di Reggio Calabria)

Assistenti: Marchese (Sez. AIA di Pavia), Consonni (Sez. AIA di Treviglio)

NOTE. Ammonite: Jelencic, Mella