Hellas Verona Women, sconfitta di misura sul campo del Pomigliano femminile: la doppietta di Banusic condanna le gialloblù

L'Hellas Verona Women sconfitta di misura sul campo del Pomigliano Femminile.

La gara, valida per la 7^ giornata della Serie A femminile, si è conclusa col punteggio di 2 a 1 in favore della formazione campana. Al doppio vantaggio firmato da Banusic, ha risposto Cedeno, alla terza marcatura stagionale in campionato.

Venendo alla cronaca, come riportato sul sito ufficiale del Club, l'inizio è in salita per le gialloblù, che al 1' del primo tempo subiscono la rete del Pomigliano su calcio di punizione di Banusic. Il Verona, però, non si scompone e tenta di reagire con due tentativi da parte di Pasini. L'Hellas continua a pressare alla ricerca del pari, provandoci anche con la conclusione da fuori di Errico, che però viene intercettata da Cetinja. Un minuto più tardi, sul ribaltamento di fronte, è però il Pomigliano ad andare ancora in rete, sempre con Banusic che, servita da Rinaldi all'interno dell'area di rigore, sigla la doppietta personale. Le ragazze di Pachera non smettono di crederci e continuano a produrre giocate offensive, ed al 43' accorciano le distanze: Cedeno trasforma il calcio di rigore conquistato da Sardu. Nella ripresa, le gialloblù costruiscono altre occasioni da gol con Sardu, Pasini e Errico, ma gli attacchi non sortiscono gli effetti sperati.

Il prossimo impegno delle scaligere sarà sabato 6 novembre (ore 14.30) allo stadio comunale di Vigasio contro la Roma.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

POMIGLIANO - HELLAS VERONA 2-1 (2-1)

Reti: 1' e 26' pt Banusic, 43' pt Cedeno

POMIGLIANO: Cetinja, Luik, Salvatori Rinaldi, Banusic, Vaitukaiyte, Moraca (dal 47' st Puglisi), Tudisco, Ferrandi (dal 20' st Ippolito), Fusini, Ejangue (dal 1' st Apicella), Cox. A disposizione: Russo, Massa, Parretta, Capparelli, Panzeri, Rocco. Allenatore: Domenico Panico

HELLAS VERONA: Keizer, Ledri (dal 23' st Nilsson), Errico (dal 35' st Mancuso), De Sanctis (dal 40' st Oliva), Sardu (dal 35' st Lotti), Jelencic, Pasini (dal 23' st Rognoni), Cedeno, Catelli, Ambrosi, Horvat. A disposizione: Gritti, Dahlberg, Rizzioli, Quazzico. Allenatore: Matteo Pachera

Arbitro: Simone Galipò (Sez. AIA di Firenze)

Assistenti: Brunozzi (Sez. AIA di Foligno), Barcherini (Sez. AIA di Terni)

NOTE. Ammonite. Catelli, Ejangue, Jelencic, Cox, Sardu