Hellas Verona Women, Pachera: «Bello ritrovare il nostro pubblico. Sassuolo forte, ha qualità in tutti i reparti»

Matteo Pachera, allenatore dell'Hellas Verona Women, parla di buone sensazioni.

La sua squadra affronterà le neroverdi del Sassuolo al "Sinergy Stadium" di Verona, nel match in programma sabato 4 aprile alle ore 17.30, valido per la 2^ giornata del campionato femminile di Serie A 2021/22. Dopo il ko per 4 a 0 all'esordio contro il Milan, c'è voglia di riscatto immediato.

Queste le principali dichiarazioni del mister, rilasciate a Hellas Channel:

«Le sensazioni sono buone, soprattutto perché torneremo a giocare dopo diverso tempo davanti al nostro pubblico. Questa è una vittoria per tutti, ci farà bene.

Il Sassuolo è una squadra forte, che gioca bene e che è dotata di qualità in tutti i reparti, una squadra d’alta classifica a tutti gli effetti. Come contro il Milan, sarà una sfida molto stimolante. Ci aspetta un match sicuramente impegnativo. Noi però dovremo costruire di partita in partita i presupposti che ci permettano di raggiungere quanto prima il nostro obiettivo, ovvero la permanenza nella massima serie. Più l’avversario sarà forte, più le ragazze dovranno essere unite.

Cosa chiedo alle mie giocatrici per questa gara? Il nostro obiettivo è sempre quello di migliorare. In questo senso abbiamo analizzato la partita contro il Milan, per capire cosa non è andato e per prepararci al meglio in vista della prossima sfida».