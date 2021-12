Hellas Verona Women, la Samp passa di misura a Vigasio: è un altro ko per le gialloblù di Pachera

L'Hellas Verona Women viene sconfitta di misura dalla Sampdoria.

Si è conclusa infatti 1 a 2 la gara valida per l'11^ giornata della Serie A femminile 2021/22. Venendo alla cronaca, come riportato sul sito ufficiale del Club gialloblù, è un match molto intenso quello giocato al 'Comunale' di Vigasio tra Hellas e Samp, combattuto soprattutto a centrocampo per tutta la prima frazione di gioco. La prima occasione della partita è blucerchiata: al 10' Rincon, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, va al tiro dal limite dell'area di rigore e scheggia la traversa. La squadra di Pachera risponde poco dopo: Cedeño, sempre da corner, incorna il pallone che si ferma sulla linea di porta. Rognoni a quel punto prova a spingere in rete la sfera, ma il suo gol viene annullato per un fallo in attacco. È un Hellas che continua a spingere, andando più volte vicino al vantaggio. Al 34' è però la Sampdoria a sbloccare la partita con Rincon, che sigla la rete dello 0 a 1 ospite con una conclusione di destro a giro sul secondo palo. Nella ripresa la Sampdoria trova il raddoppio al 13': Tarenzi, servita da Giordano, arriva al limite dell'area, si gira e lascia partire un destro potente con cui trova il 2 a 0 per le blucerchiate. Il Verona, nonostante il doppio svantaggio, continua a non mollare ed un minuto più tardi accorcia le distanze con Cedeño: la numero 19, servita dal capitano Ledri, realizza una bella sforbiciata al volo e sigla così la sua quinta rete in campionato. Le scaligere ci credono fino alla fine e provano a costruirsi il pareggio in diverse occasioni, con Lotti e Rognoni, senza però riuscire ad ottenerlo.

Il prossimo impegno delle gialloblù sarà quello di venerdì 17 dicembre (ore 14), quando sempre allo stadio 'Comunale' di Vigasio affronteranno il Milan, nella sfida valevole per la 3^ giornata del Girone A di Coppa Italia Femminile.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

HELLAS VERONA WOMEN - SAMPDORIA WOMEN 1-2 (0-1)

Reti: 34' pt Rincon, 13' st Tarenzi, 14' st Cedeno

HELLAS VERONA WOMEN: Keizer, Ledri, De Sanctis (dal 22' st Oliva), Sardu, Pasini (dal 4' st Anghileri), Cedeno, Catelli (dal 34' st Nilsson), Rognoni, Ambrosi, Lotti, Horvat. A disposizione: Gritti, Errico, Dahlberg, Rizzioli, Mancuso, Quazzico. Allenatore: Matteo Pachera

SAMPDORIA WOMEN: Tampieri, Auvinen, Wagner, Rincon, Bursi, Martinez (dal 1' st Seghir, dal 46' st Helmvall), Tarenzi, Battelani, Novellino, Fallico, Giordano. A disposizione: Babb, Brunelli, Boglioni, Carrer, Musolino, Berti, Carp. Allenatore: Antonio Cincotta

Arbitro: Mario Perri (Sez. AIA di Roma 1)

Assistenti: Vitali (Sez. AIA di Brescia), Conti (Sez. AIA di Seregno)