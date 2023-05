Hellas Verona Women, il sigillo di Rognoni vale la vittoria con l'Apulia Trani

Vittoria numero 14 in questo campionato per l'Hellas Verona Women, che la spunta in trasferta sul campo dell'Apulia Trani.

Venendo alla cronaca, il primo tempo è combattuto, ma non si riscontrano occasioni da rete fino a poco prima dell'intervallo. Si deve infatti attendere il 39' per il gol del vantaggio scaligero, che arriva grazie al sinistro potente di Rognoni, che sorprende Trentadue sul primo palo insaccando sotto l'incrocio per la settima rete in campionato della numero 23 gialloblù. Nella ripresa, al 48', il colpo di testa di Peretti viene bloccato, mentre al 52' Anghileri non riesce a impattare al meglio indirizzando a lato del secondo palo. L'Apulia rischia ancora al 67', con il rinvio di Trentadue che sbatte addosso a Peretti, con il pallone ribattuto verso la porta, ma l'estremo difensore di casa ha il tempo per rimediare all'errore impossessandosi nuovamente della sfera. Al minuto 81' brivido per le ragazze di Pachera: sul retropassaggio errato di Anghileri, Rus si avventa sulla palla in area e tocca con la punta del piede, ma non riesce ad angolare il tiro che termina debolmente tra le braccia di Shore. Nel finale, all'86', punizione potente di Rus dai venticinque metri, traiettoria centrale che chiama comunque Shore al grande intervento. L'ultima occasione del match è ancora sul sinistro di Rus che, al 91', calcia di potenza da fuori accarezzando il palo.

Alle gialloblù basta quindi la rete di Rognoni per portare a casa altri tre punti e portarsi così a quota 48, mantenendosi al quinto posto in classifica. Il prossimo impegno delle scaligere sarà quello di domenica, 7 maggio (ore 15), al 'Sinergy Stadium' contro il Tavagnacco, match valido per la 27^ giornata della Serie B femminile 2022/23.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

APULIA TRANI - HELLAS VERONA WOMEN 0-1

Rete: 39' Rognoni

APULIA TRANI: Trentadue, Spallucci, Ventura (dal 76' Sammarco), Bistrian, Rus, Sgaramella, Buttiglione, Colesnicenco, Riboldi, Chiapperini, La Donna (dall'85' Dicuonzo)

A disposizione: Di Palma, De Zio, Vitale, Speranza, Schiavone, Zanaga, Lisi

Allenatore: Domenico Lamia Caputo

HELLAS VERONA WOMEN (4-3-3): Shore; Capucci, Ledri, Meneghini, Bursi; Anghileri, Sardu, Lotti; Rognoni, Peretti, Pasini (dal 73' Semanova)

A disposizione: Keizer, Lefebvre, Casellato, Giai, Quazzico, Croin, Pellinghelli, Bison

Allenatore: Matteo Pachera

Arbitro: Marco Giordano (Sez. AIA di Matera)

Assistenti: Stefano Vito Martinelli (Sez. AIA di Potenza), Leandro Claps (Sez. AIA di Potenza)

NOTE.