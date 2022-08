Hellas Verona Women, rinnovano Keizer, Mancuso e Meneghini

Continuano le riconferme in casa Hellas Verona Women.

La società femminile gialloblù, tramite i propri canali, è partita con il comunicare il rinnovo di contratto, fino al 30 giugno 2023, della calciatrice Fanny Keizer. Il portiere svizzero classe 2000, dopo aver disputato la sua prima annata con le scaligere, si appresta quindi a inaugurare la sua seconda stagione consecutiva tra i pali.

In contemporanea, sono poi arrivati gli annunci ufficiali di prolungamento di contratto anche della centrocampista Giulia Mancuso, fino al 30 giugno 2024, e del difensore Sofia Meneghini, fino al 30 giugno 2023.

Entrambe in gialloblù sin dai tempi del Settore Giovanile, le due calciatrici veronesi si apprestano a disputare un'altra stagione con la maglia dell'Hellas Women indosso: per la prima, classe 2003, sarà la terza da aggregata alla Prima Squadra, mentre per la seconda, classe 2000, sarà addirittura la quinta.