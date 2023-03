L'Hellas Verona Women viene rimontato due volte: con la Ternana termina in parità

Squadra in casa

Squadra in casa Hellas Verona Women

L'Hellas Women si porta due volte avanti, ma viene riacciuffata dalla Ternana: si conclude così con un pareggio la sfida valida per la 21^ giornata della Serie B femminile 2022/23.

Venendo alla cronaca, partono subito aggressive le gialloblù, che sbloccano il match al terzo minuto con Semanova. La pressione alta del Verona viene premiata grazie al recupero della numero 16, che ruba il pallone a Capitanelli e calcia: Ghioc con il corpo respinge, ma non può nulla sul tap-in della stessa Semanova che sblocca il match. La Ternana prova subito a rispondere un minuto più tardi: Lombardo sfrutta una respinta corta di Shore e si avventa sul pallone, ma la numero 1 gialloblù con una grande uscita le sporca il tiro, che colpisce il palo e termina fuori. Le ospiti, però, schiacciano presto le gialloblù nella loro metà campo, e al 37' trovano il gol dell'1-1 con Spyridonidou, che di testa sfrutta un rimpallo nel cuore dell'area e realizza il pareggio.

Nella ripresa, al 54' l'Hellas passa nuovamente in vantaggio grazie a una magia di Rognoni: la numero 23, defilata sulla sinistra, lascia partire un tiro insidiosissimo con il sinistro che si infila sotto il sette, dove Ghioc umbra non può arrivare. La Ternana, d'altra parte, prova a costruirsi delle occasioni per riagguantare il pareggio e ci riesce all'89', quando Labate dalla distanza tira di destro: il pallone, deviato da Shore sulla traversa, colpisce il legno e termina sulla schiena della numero 1 canadese, che provoca così uno sfortunato autogol con cui le ospiti riequilibrano il match. La rete, di fatto, sigla il risultato sul definitivo 2 a 2.

Il prossimo impegno delle gialloblù sarà quello di domenica 26 marzo (ore 15), quando affronteranno in trasferta il Cittadella, match valido per la 22^ giornata della Serie B 2022/23.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

HELLAS VERONA WOMEN - TERNANA FEMMINILE 2-2 (1-1)

Reti: 3' Semanova, 37' Spyridonidou, 54' Rognoni, 89' Shore (aut.)

HELLAS VERONA WOMEN (4-3-3): Shore; Capucci, Ledri, Meneghini, Pellinghelli; Anghileri, Sardu, Lotti; Semanova, Rognoni (dal 69' Giai), Pasini

A disposizione: Keizer, Lefebvre, Peretti, Bursi, Casellato, Quazzico, Croin, Bison

Allenatore: Matteo Pachera

TERNANA FEMMINILE (3-4-2-1): Ghioc; Pacioni, Di Criscio, Santoro (dall'83' Pontes Mateus); Lombardo, Fusar Poli, Corazzi (dal 73' Imprezzabile), Capitanelli; Labate, Tarantino; Spyridonidou

A disposizione: Sacco, De Bona, Labianca, Aldini, Maffei

Allenatore: Fabio Melillo

Arbitro: Davide Cerea (Sez. AIA di Bergamo)

Assistenti: Marco Munitello (Sez. AIA di Gradisca d'Isonzo), Pierfrancesco Carlevaris (Sez. AIA di Trieste)

NOTE. Ammonite: Semanova, Santoro, Di Criscio.