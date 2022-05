Hellas Verona Women, rimonta pazza a Vigasio: pareggio e spettacolo con la Lazio

È terminata con uno spettacolare 4 a 4 la sfida tra Hellas Verona Women e Lazio, che hanno dato vita ad un vero e proprio show in una partita che aveva ben poco da dire per entrambe le formazioni.

In occasione del match valido per la 21^ giornata della Serie A Femminile 2021/22, le gialloblù, in svantaggio di tre reti, hanno avuto la forza di rimontare per poi subire il pareggio definitivo ospite nei minuti di recupero.

Parte meglio la squadra scaligera, alla quale viene però annullato un gol per fuorigioco a Rognoni. Al 7', e alla prima occasione, è la Lazio tuttavia a sbloccare per prima l'incontro: sugli sviluppi di corner, Visentin finalizza da distanza ravvicinata. Dopo tre minuti, le ospiti trovano il raddoppio con Ferrandi, che segna direttamente da calcio da fermo. Al 36' le biancocelesti calano addirittura il tris: anche Foerdos timbra su punizione, ma questa volta battuta a due. Il Verona, nonostante lo svantaggio, riapre la gara al 43' su autogol della stessa Foerdos, giunto dopo una ribattuta di Ohrstrom sul potente tiro di Anghileri.

Ad inizio ripresa l'Hellas accorcia ancora con Miagkova, la cui parabola di destro si infila nell'angolino. Galvanizzate, le ragazze di Brutti agguantano il pari al 14': il capitano Ledri recupera palla e si invola in solitaria fino a fondo campo, dove appoggia a rimorchio verso il centro per Rognoni, la cui successiva traiettoria vincente vale il 3-3. Al 25' le gialloblù firmano il sorpasso provvisorio grazie ad un mancino a giro del capitano Ledri. La Lazio non ci sta, al 48' pesca con il tap-in di Foerdos un pareggio che sa di beffa per le padrone di casa.

Il prossimo impegno delle scaligere sarà nel weekend del 14-15 maggio, quando affronteranno in trasferta la Sampdoria nel match valido per la 22^ e ultima giornata di campionato.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

HELLAS VERONA WOMEN - LAZIO WOMEN 4-4 (1-3)

Reti: 7' pt Visentin, 10' pt Ferrandi, 36' pt Foerdos, 43' pt Foerdos (aut.), 2' st Miagkova, 14' st Rognoni, 25' st Ledri, 48' st Foerdos

Hellas Verona Women (4-3-1-2): Halaand; Miagkova, Quazzico (da 1' st Horvat), Ambrosi, Jelencic; Lotti (da 1' st Pasini), Sardu, Ledri; Anghileri (da 49’ st Mancuso); Rognoni (da 41' st Marchiori), Arrigoni (da 45' st Imprezzabile). A disposizione: Keizer, De Sanctis, Meneghini, Oliva. Allenatrice: Veronica Brutti

Lazio Women (4-3-1-2): Ohrstrom; Pittaccio, Foerdos, Falloni, Vigliucci (da 46’ st Groff); Castiello, Ferrandi (da 32' st Savini), Heroum (da 46’ st Le Franc); Di Giammarino (da 18' st Cuschieri); Visentin, Fridlund (da 1' st Labate). A disposizione: Natalucci, Santoro, Berarducci, Chukwudi. Allenatore: Massimiliano Catini

Arbitro: Daniele Virglio (Sez. AIA di Trapani)

Assistenti: Porcheddu (Sez. AIA di Oristano), Pinna (Sez. AIA di Oristano)

NOTE. Ammonite: Quazzico, Arrigoni, Castiello.