Hellas Women, super rimonta col Tavagnacco

Si è conclusa con una super rimonta gialloblù la sfida tra Hellas Verona Women e Tavagnacco, 27^ giornata della Serie B femminile 2022/23.

Il match si apre con il gol di Ferrer, che al 2' porta in vantaggio le ospiti grazie a un colpo di testa realizzato da pochi passi. L'Hellas reagisce subito e sfiora il pareggio con Pasini, che a tu per tu con Sattola conclude, ma il portiere riesce a respingere. Il Verona non smette di attaccare e all'8' va vicino ancora all'1-1, ancora con Pasini, che calcia in maniera potente con il destro dal limite, ma la sua conclusione termina di poco alta sopra la traversa. Al 12' altra chance per le scaligere: bel cross di Sardu a scavalcare la difesa che trova Anghileri, la numero 11 ci prova di testa, ma il pallone termina tra le braccia di Sattolo. Nel momento di maggiore pressione dell'Hellas, arriva il 2-0 per il Tavagnacco, con Licco che dal cuore dell'area conclude con una bella girata al volo di destro e realizza così il gol del raddoppio. Nonostante il doppio svantaggio, il Verona non si scompone e al 34' colpisce un palo con Sardu e sulla respinta vede annullato il gol realizzato da Casellato per fuorigioco. Due minuti più tardi altra grande occasione, questa volta per Rognoni, che si avventa sul rinvio sbagliato da parte di Sattolo, entra in area e calcia verso il secondo palo, ma la conclusione termina sul fondo. Al 39' è Peretti a sfiorare l'1-2: bellissima imbucata di Pasini in verticale per la numero 10, che si presenta a tu per tu con Sattolo e conclude, ma il pallone termina a fil di palo sul fondo. Al 44' poi il Verona meritatamente accorcia le distanze: Pasini dal fondo di destra crossa forte verso il centro e Poli, nel tentativo di respingere il traversone, spinge il pallone nella propria porta.

Nella ripresa, l'Hellas dopo due minuti trova il gol del 2-2 con Pasini grazie a una magia di Rognoni, che se ne va sulla sinistra e calcia potente con il mancino: Sattolo riesce a respingere il tiro, ma il pallone arriva dalle parti della numero 17, che di testa appoggia in rete per il 2-2. Il Verona continua a spingere alla ricerca del gol del sorpasso e al 66' ha un'incredibile triplice occasione per segnare. Casellato imbuca per Pasini, che ci arriva con la punta ma viene contrastata da Sattola: la respinta è corta e termina sui piedi di Casellato che calcia, il portiere ospite respinge, il pallone termina ancora alla numero 14 che ci riprova e questa volta colpisce il palo. All'86' altra grande chance per l'Hellas, con Semanova che riceve da Peretti e nel cuore dell'area calcia, ma il pallone termina sul fondo. Al 91', però, è proprio la numero 16 a portare in vantaggio il Verona: invenzione di Ledri che vede il taglio di Sardu e la serve, la numero 7 va sul fondo e crossa verso il centro dove Semanova appoggia in rete per il 3-2 finale.

Il prossimo impegno delle gialloblù sarà quello di domenica, 14 maggio (ore 15), quando fuori casa affronteranno il Genoa, match valido per la 28^ giornata della Serie B 2022/23.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

HELLAS VERONA WOMEN - TAVAGNACCO 3-2

Reti: 2' Ferrer, 29' Licco, 44' Poli (aut.), 47' Pasini, 91' Semanova

HELLAS VERONA WOMEN (4-3-3): Shore; Capucci, Meneghini, Ledri, Pellinghelli; Casellato (dal 71' Semanova), Sardu, Anghileri (dall'81' Lotti); Pasini (dall'81' Croin), Peretti, Rognoni

A disposizione: Keizer, Lefebvre, Bursi, Giai, Quazzico, Doneda

Allenatore: Matteo Pachera

TAVAGNACCO (4-3-3): Sattolo; Guizzo, Donda, Poli, Magni (dal 52' Moroso); Licco (dal 69' Morelo), Taleb, Demaio; Maroni (dall'88' Iacuzzi), Ferrer, De Matteis (dal 69' Dieude)

A disposizione: Gangi, Rosolen, Ridolfi, Morleo, Albertini, Illina

Allenatore: Alessandro Campi

Arbitro: Omar Abou El Ella (Sez. AIA di Milano)

Assistenti: Riccardo Bonicelli (Sez. AIA di Bergamo), Giovanni Ruocco (Sez. AIA di Brescia)

NOTE.