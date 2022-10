Hellas Women, solo tante occasioni: al Rigamonti vince di misura il Brescia

L'Hellas Women costruisce diverse occasioni, ma alla fine viene superato di misura dal Brescia.

Il match, valido per la 4^ giornata del campionato di Serie B femminile, si è infatti concluso sul punteggio di 2 a 1 a favore delle "leonesse". Al Rigamonti si delinea un primo tempo combattuto, con le gialloblù che crea molto e le padrone di casa che ripartono in contropiede. L'equilibrio non si spezza, e così all'intervallo lo score rimane fissato sullo 0 a 0. Nella ripresa, in occasione di una ripartenza, passa in vantaggio il Brescia al 69' con Luana Merli, che sola in area da pochi passi appoggia il pallone in porta. Due minuti più tardi raddoppiano le padrone di casa con Fracas, che sfrutta un'indecisione di Vergani e dal cuore dell'area segna il gol del 2 a 0. Il Verona però non molla, reagisce ed all'80' accorcia le distanze con la rete di Peretti, che trasforma il calcio di rigore conquistato da Pasini, atterrata in area da Galbiati. Nel finale l'Hellas prova l'assalto, ma il Brescia riesce a difendere il vantaggio fino al fischio finale.

Il prossimo impegno delle scaligere di mister Brutti sarà quello di domenica 23 ottobre (ore 15), quando al 'Sinergy Stadium' di via Sogare si terrà il derby il Chievo.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

BRESCIA-HELLAS VERONA 2-1

Reti: 69' Merli L., 71' Fracas, 80' Peretti (rig.)

BRESCIA (4-3-3): Ferrari; Viscardi, Perin, Galbiati, Ripamonti; Brayda, Magri, Merli C. (dal 68' Barcella); Hjolmhan, Fracas (dal 83' Pasquali), Merli L. (dal 51' Kustrin)

A disposizione: Lugli, Vavassori, Pietikainen, Panza, Bianchi

Allenatore: Seleman Asciraf

HELLAS VERONA (4-3-3): Shore; Pecchini (dal 85' Bursi), Meneghini, Vergani, Capucci; Giai, Sardu, Ledri; Bison (dal 65' De Cao), Peretti, Pasini

A disposizione: Keizer, Anghileri, Semanova, Quazzico, Doneda

Allenatrice: Veronica Brutti

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei (Sez. AIA di Cuneo)

Assistenti: Pierfrancesco Carlevaris (Sez. AIA di Trieste), Giacomo Ponti (Sez. AIA di Trieste)

NOTE. Ammonite: Galbiati, Pecchini.