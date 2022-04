Hellas Verona Women, il report delle due gialloblù convocate in Nazionale

Ana Jelencic e Kailey Willis, giocatrici dell'Hellas Verona Women, sono state convocate dalle rispettive Nazionali femminili di Croazia e Malta Under 19.

Di seguito i risultati, i gol ed il minutaggio relativi alle sfide giocate dalle due gialloblù:

ANA JELENCIC (Croazia)

Moldavia - Croazia: 0-1 | 08/04, Zimbru Stadium, Chi?in?u (Qualificazioni Mondiali 2023). Minutaggio: 97'

Croazia - Romania: 0-1 | 12/04, Stadion Radnik, Velika Gorica (Qualificazioni Mondiali 2023). Minutaggio: 96'

KAILEY WILLIS (Malta Under 19)

Irlanda del Nord - Malta: 1-1 | 06/04, Inver Park, Larne (Campionato Europeo Under 19). Minutaggio: 81'

Azerbaigian - Malta: 1-2 | 09/04, Inver Park, Larne (Campionato Europeo Under 19). Marcatrice primo gol. Minutaggio: 95'

Malta - Isole Faroe: 3-2 | 12/04, Seaview, Belfast (Campionato Europeo Under 19). Minutaggio: non impiegata.