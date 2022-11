Hellas Verona Women, la prima rete di Bison in gialloblù vale un punto prezioso con il Napoli

Squadra in casa

Squadra in casa Hellas Verona Women

Giulia Bison trova il suo primo gol in maglia gialloblù, e così l'Hellas Verona Women conquista un bel punto contro il Napoli Femminile.

Si è conclusa 1 a 1 la sfida tra scaligere e partenopee, match valido per la 9^ giornata della Serie B 2022/23. Venendo alla cronaca, al 5' del primo tempo sono le ospiti a sbloccare il risultato e a passare in vantaggio con il calcio di rigore realizzato da Pinna. Nella ripresa, tuttavia, il Verona attacca con convinzione e al 72' arriva la rete del pareggio: una bella azione corale termina con il cross dalla destra di Pecchini sul quale Bison si avventa di testa e trova il gol, il primo con la maglia dell'Hellas. Agli sgoccioli entrambe le squadre cercano l'assalto finale, ma il match termina in pareggio.

Il prossimo impegno delle gialloblù sarà quello di domenica 4 dicembre (ore 14.30) in trasferta con il Cesena, match valido per la 10^ giornata di campionato.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

HELLAS VERONA WOMEN - NAPOLI FEMMINILE 1-1 (0-1)

Reti: 5' Pinna (rig.), 72' Bison

HELLAS VERONA WOMEN (4-3-3): Shore; Pecchini, Meneghini, Vergani, Capucci; Giai (dal 92' Lotti), Sardu, Ledri; Pasini (dal 63' Anghileri), Peretti, Croin (dal 42' Bison)

A disposizione: Keizer, Duerto, Lefebvre, Bursi, Semanova, Doneda

Allenatrice: Veronica Brutti

NAPOLI FEMMINILE (4-3-1-2): Copetti; Di Bari, Di Marino, Nozzi, De Sanctis; Mauri, Ferrandi, Gonzalez Rodriguez (dal 79' Illiano); Tamborini (dal 64' Franco); Pinna (dal 79' Landa), Gomes

A disposizione: Tasselli, Albertini, Oliva, Adam, Strisciuglio, Botta

Allenatore: Dimitri Lipoff

Arbitro: Angelo Davide Lotito (Sez. AIA di Cremona)

Assistenti: Mattia Bettani (Sez. AIA di Treviglio), Andrea Perrella (Sez. AIA di Crema)

NOTE. Ammonite: Pecchini, Di Bari.