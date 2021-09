Hellas Verona Women, primo punto della stagione: pareggio a reti bianche contro il Napoli

L'Hellas Verona Women conquista il primo risultato utile della stagione.

Termina infatti 0 a 0 l'incontro contro il Napoli, match valevole per la 4^ giornata della Serie A femminile. Le ragazze di mister Pachera hanno raccolto il primo punto dell'annata al termine di una gara giocata prevalentemente in attacco, in cui le gialloblù hanno sfiorato più volte il vantaggio.

Il prossimo impegno, relativo alla 5^ giornata di campionato, è in programma sabato 2 ottobre, alle ore 14.30, presso lo Stadio Comunale 'Pietro Torrini' di Sesto Fiorentino. Avversario l'Empoli Ladies.

Di seguito il tabellino dettagliato della partita giocata a Vigasio:

HELLAS VERONA: Keizer, Ledri, Errico, De Sanctis, Jelencic, Pasini, Anghileri (da 17' st Rognoni), Cedeno (da 17' st Nilsson), Catelli, Ambrosi, Lotti (da 35' st Dahlberg)

A disposizione: Gritti, Meneghini, Marchiori, Oliva, Mancuso, Quazzico

Allenatore: Matteo Pachera

NAPOLI: Gutierrez, Garnier, Di Marino, Rodriguez, Erzen (da 40' st Penna), Colombo, Acuti (da 28' st Kuenrath), Abrahamsson, Toniolo (da 12' st Porcarelli), Imprezzabile

A disposizione: Chiavaro, Chatzinikolaou, Popadinova, Corrado, Severini, Capitanelli

Allenatore: Alessandro Pistolesi

Arbitro: Davide Di Marco (Sez. AIA di Ciampino)

Assistenti: D'Ilario (Sez. AIA di Tivoli), Arena (Sez. AIA di Roma 1)

NOTE. Ammonite: Erzen, Abrahamsson, Errico, De Sanctis, Rodriguez, Lotti, Porcarelli, Pasini