Hellas Verona Women, Pachera: «Gara iniziata bene e con lo spirito giusto. C'è da lavorare»

Matteo Pachera, allenatore dell'Hellas Verona Women, ha parlato al termine del match giocato sul campo dell'Empoli Ladies.

La sua squadra ha perso 3 a 1 in rimonta, subendo un tris nella ripresa dopo il vantaggio siglato nelle battute iniziali della partita.

Queste le principali dichiarazioni del mister, rilasciate a Hellas Channel:

«Che gara è stata? Una gara iniziata bene, che ci ha viste andare in vantaggio e scendere in campo con lo spirito che vogliamo sempre avere. L'abbiamo interpretata davvero bene, mentre nel secondo tempo è subentrato un po' di timore e abbiamo pensato troppo a difenderci fino al vantaggio dell'Empoli.

Cosa mi è piaciuto aldilà del risultato? L'approccio è stato molto buono, e positivo è stato anche essere riusciti a segnare il nostro primo gol in campionato.

Passi in avanti dal punto di vista offensivo? È vero, non solo il gol, ci sono state anche altre occasioni importanti, ma ovviamente non basta. Servirà fare molto di più, specie in attacco, perché il campionato lo richiede, il livello è alto soprattutto in avanti. C'è da lavorare, è una questione da affrontare con tutta la squadra e lo faremo.

Su cosa bisogna lavorare in vista dei prossimi impegni? Come è giusto che sia le ragazze non hanno preso bene questa sconfitta, quindi c'è da lavorare anche e soprattutto sulla testa, per arrivare pronti alla sfida alla Fiorentina. La voglia di far bene non ci manca mai, vogliamo portarla con noi sul campo».